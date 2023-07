Manu Bhaker et Aishwary Pratap Singh sont les têtes d’affiche des équipes de tir indiennes pour les championnats du monde et les Jeux asiatiques de l’ISSF

Les olympiens Manu Bhaker, Divyansh Singh Panwar et Aishwary Pratap Singh Tomar figuraient parmi les tireurs nommés dans les équipes indiennes pour les prochains championnats du monde ISSF et les Jeux asiatiques.

Le médaillé d’or des Jeux asiatiques de 2018 et ancien champion olympique de la jeunesse Saurabh Chaudhary a raté les équipes pour les deux grands tournois, qui ont été annoncés ici samedi.

La National Rifle Association of India (NRAI), l’instance dirigeante du sport dans le pays, a annoncé l’équipe indienne de fusil et de pistolet pour les prochains championnats du monde en août à Bakou, en Azerbaïdjan, et les Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine en septembre.

L’escouade de fusils de chasse avait été annoncée plus tôt.

Une escouade de fusils et de pistolets de 22 membres se rendra à Bakou pour y disputer jusqu’à 32 places de quota olympiques à Paris tandis qu’une équipe de 21 membres fera le voyage à Hangzhou.

Le champion du monde masculin en titre de la carabine à air comprimé à 10 m, Rudrankksh Patil, a été inclus dans l’équipe des Jeux asiatiques sur la base des critères de sélection des vainqueurs du quota de Paris.

Ashi Chouksey a remplacé Tilottama Sen dans l’équipe féminine de carabines à air comprimé à Hangzhou. Elle tirera les deux épreuves de carabine féminines, étant donné qu’aucune des trois meilleures tireuses à air comprimé féminines n’a tiré l’épreuve à trois positions (3P) et que les Jeux asiatiques n’autorisent que cinq inscriptions chacune dans les épreuves de carabine masculines et féminines.

Ashi a été nommée tireuse à air comprimé la mieux classée de l’équipe féminine 3P.

Le reste de la sélection a suivi le classement après les essais de sélection nationale 5 et 6 pour les tireurs à la carabine et au pistolet du groupe A qui se sont terminés au stand de tir du Dr Karni Singh ici vendredi.

Chaudhary, qui cherchait à faire un retour dans l’équipe indienne après une longue mise à pied, faisait partie des essais mais n’a pas pu se qualifier.

