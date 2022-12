Manu Bhaker balaie la compétition féminine de pistolet à 25 m aux championnats nationaux de tir avec 4 médailles d’or

L’olympienne Manu Bhaker a balayé la compétition féminine de pistolet à 25 m, remportant l’or individuel féminin et junior féminin lors des 65e compétitions du championnat national de tir jeudi.

Bhaker avait auparavant remporté les deux médailles d’or par équipe dans la même épreuve.

Dans un spectacle stellaire, Bhaker, représentant Haryana, a battu Pushpanjali Rana du CRPF 33-27 dans le match pour la médaille d’or féminin ici au champ de tir MP Shooting Academy à Bhopal.

Bhaker a ensuite battu sa coéquipière Vibhuti Bhatia 32-24 lors du tour du titre féminin junior pour remporter un doublé individuel. Elle avait déjà obtenu les deux médailles d’or par équipe lors des épreuves de mercredi même.

Jeudi, elle a terminé deuxième de la première demi-finale de l’épreuve féminine du pistolet 25 m contre Pushpanjali pour se qualifier pour la ronde des médailles à quatre.

Chez les juniors, elle a dominé la deuxième demi-finale pour une chance de remporter une médaille. Vibhuti a remporté le bronze chez les femmes tandis que Megana Sadula de Telangana a remporté le bronze chez les juniors.

Au stand de tir de Vattiyoorkkavu à Thiruvananthapuram, Kerala, où se déroulent les championnats nationaux de carabine, Samiksha Dhingra et Arjun du Pendjab ont remporté la compétition par équipes mixtes de carabine à air comprimé de 10 m avec une victoire fluide de 17-5 sur Shreya Agrawal et Harshit Binjwa du Madhya Pradesh.

Divyansh Singh Panwar et Nisha Kanwar du Rajasthan et Sri Karthik Sabari Raj et R Narmada du Tamil Nadu se sont contentés du bronze.

Dans l’épreuve de carabine par équipe mixte junior, Nancy et Gurmukh de l’Haryana ont gagné 16-10 sur Tilottama Sen et Darius du Karnataka.

Arya et Ranavir du Maharashtra et Mahit et Harsh de Chandigarh ont remporté le bronze.

