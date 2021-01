Pékin a rejeté de façon moqueuse la dernière série de sanctions américaines, qualifiant le secrétaire d’État Mike Pompeo de «mante religieuse», alors que l’administration Trump passe ses derniers jours à cibler la Chine sur son comportement à Hong Kong.

Vendredi, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre six responsables en Chine, dont Tam Yiu-chung, le délégué de Hong Kong au Comité permanent du Congrès national du peuple, alors que Washington cherchait à punir la Chine pour avoir arrêté des militants anti-Pékin.

«Les gens comme Pompeo ne sont rien d’autre que des mantes religieuses risibles qui essaient en vain d’arrêter les rouages ​​de l’histoire», La Chine a déclaré en réponse aux nouvelles mesures, déclarant «Le développement de Hong Kong du chaos à la stabilité est imparable.»

L’utilisation du terme ‘mante religieuse’ fait référence à un idiome chinois sur un insecte qui tente inutilement d’utiliser ses pattes pour arrêter un char.«Nous condamnons la RPC [People’s Republic of China] actions qui portent atteinte aux libertés et aux processus démocratiques de Hong Kong, et continueront d’utiliser tous les outils à notre disposition pour demander des comptes aux responsables », A déclaré Pompeo, défendant les mesures dans un communiqué.

L’introduction par la Chine d’une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong a abouti à une condamnation généralisée de la part des pays occidentaux, qui y voient une violation de l’accord de 1984 entre Pékin et Londres qui a vu l’ancien territoire colonial revenir sous contrôle chinois.

Pékin a défendu à plusieurs reprises la mise en œuvre de la loi stricte, arguant qu’il ne s’agissait pas d’une tentative de dépouiller la liberté ou les libertés, mais qu’elle était nécessaire pour assurer la stabilité à Hong Kong. Depuis que la Chine a lancé sa répression contre ceux qui sont à l’origine des manifestations généralisées et violentes de Hong Kong en 2019, les États-Unis ont émis un certain nombre de sanctions, notamment contre 11 responsables en août et 14 autres chiffres en décembre.

