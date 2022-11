Manston une «prison», disent les migrants, alors qu’ils implorent de l’aide avec un message dans une bouteille

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Les migrants détenus dans le centre de traitement de Manston ont demandé de l’aide car ils ont décrit les conditions comme une «prison».

Mercredi après-midi, une jeune fille a jeté une bouteille contenant une lettre par-dessus la clôture du périmètre à un photographe de l’agence de presse de l’AP qui a affirmé qu’il y avait des femmes enceintes et des détenus malades dans l’établissement de Kent.

Cela survient après que des centaines de personnes auraient été déplacées du site de l’aérodrome désaffecté près de Ramsgate, craignant qu’il ne soit devenu dangereusement surpeuplé.

La lettre, écrite dans un anglais approximatif et adressée aux “journalistes, organisations, tout le monde”, semblait suggérer que 50 familles avaient été détenues à Manston pendant plus de 30 jours.

Il disait: “Nous sommes dans une vie difficile maintenant… nous nous remplissons comme si nous étions en prison [sic]

“Certains d’entre nous sont très malades… il y a des femmes qui sont enceintes, elles ne font rien pour elles [sic] …

“Nous avons vraiment besoin de votre aide. Aidez nous s’il vous plaît.”

Des migrants au centre de détention à court terme de l’immigration de Manston mardi (PENNSYLVANIE)

La lettre affirme qu’il y a un enfant handicapé sur le site, ajoutant : “Il est vraiment mauvais, ils ne se soucient même pas de lui.”

« Ce n’est pas facile pour quelqu’un qui a des enfants… Il y a beaucoup d’enfants qu’ils ne devraient pas avoir ici. Ils devraient être dans une école et non en prison », ajoute-t-il.

La lettre poursuivait en disant: «notre nourriture est très mauvaise, comme si elle nous rendait malades… nous n’avons pas de téléphone, pas d’argent, pas de fumée [sic].”

La lettre lancée par une jeune fille par-dessus la clôture du centre d’immigration de Manston (PENNSYLVANIE)

Des témoins ont déclaré avoir vu des agents de sécurité sur le site ramener les détenus à l’intérieur alors que des membres de la presse passaient le long de la clôture. La jeune fille faisait partie d’un groupe d’enfants qui ont franchi les gardes de sécurité et ont couru jusqu’à la clôture pour jeter la bouteille au photographe.

La lettre ajoutait: “Nous voulons vous parler mais ils ne nous laissent même pas sortir.”

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré mardi que le nombre de migrants avait “considérablement diminué”, et que d’autres devraient être déplacés le lendemain.

La situation avait été qualifiée de «violation des conditions humaines» avec 4 000 personnes détenues là-bas, contre 1 600 pour sa capacité.

Pendant ce temps, le ministre de l’Intérieur a été averti par les chefs du conseil de Kent que le comté était au “point de rupture” en raison du fardeau de l’accueil des migrants, du potentiel de désordre à Manston et du risque de violence d’extrême droite.

Dans la lettre à Suella Braverman, les dirigeants de 14 autorités, dont le Kent County Council et Medway, ont appelé le gouvernement à cesser d’utiliser le comté comme une “solution facile à ce qui est un problème stratégique national”, affirmant qu’ils subissaient une pression disproportionnée en raison de leur emplacement.

“La situation à Manston est critique”, ont déclaré les chefs des autorités locales, avec des tensions parmi les détenus et des épidémies de maladies telles que le coronavirus, la gale et la diphtérie.

“Nous avons maintenant près de 4 000 utilisateurs de services contenus dans des chapiteaux séparés à l’approche des mois les plus froids de l’année, certains étant sur des tapis roulants depuis plus d’un mois.”

Il y a «des rapports faisant état de tensions croissantes et d’inquiétudes quant au potentiel de désordre».

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Manston reste doté de ressources et d’équipements pour traiter les migrants en toute sécurité et nous fournirons un logement alternatif dès que possible.

“Nous exhortons tous ceux qui envisagent de quitter un pays sûr et de risquer leur vie aux mains d’ignobles passeurs à reconsidérer sérieusement leur décision.

Malgré ce qu’on leur a dit, ils ne seront pas autorisés à commencer une nouvelle vie ici.

Le ministère a déclaré qu’il pourvoit à tous les besoins fondamentaux des migrants arrivant au Royaume-Uni, que leur sécurité et celle de son personnel sont sa priorité absolue et qu’il s’engage à protéger leur bien-être.