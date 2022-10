Mansfield 0 – 0 Newport

Les espoirs de promotion de la Ligue 2, Mansfield, ont été tenus à un match nul 0-0 par Newport malgré et ont fait expulser James Perch en seconde période à Field Mill.

Le défenseur vétéran Perch a entraîné l’attaquant de Newport Omar Bogle à la 59e minute et a reçu un deuxième carton jaune de l’arbitre.

Newport a eu les meilleures chances tout au long et a presque marqué avec le premier tir du match lorsque Will Evans a sauté sur une passe lâche uniquement pour que le gardien de but prêté de Mansfield, Christy Pym, fasse un arrêt intelligent.

Les visiteurs se sont à nouveau rapprochés grâce à Scot Bennett alors que le milieu de terrain envoyait une superbe volée à quelques centimètres du poteau depuis le bord de la surface de réparation.

La meilleure chance de Mansfield de la première mi-temps est revenue au meilleur buteur George Lapslie qui a frappé un effort apprivoisé directement sur le gardien du comté Joe Day à bout portant.

Les Stags étaient redevables à Pym d’avoir maintenu les scores au même niveau lorsqu’il a repoussé la tête libre du capitaine de Newport Mickey Demetriou au deuxième poteau au début de la deuxième période.

Newport s’est beaucoup amélioré sous le nouveau patron Graham Coughlan, qui dirigeait auparavant Mansfield, et n’a pas encore concédé lors de ses deux matches en charge.