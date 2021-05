Manquer le «Mohabbat Ka Sharbat» de Old Delhi ce Ramadan? Voici la recette pour en faire à la maison

En vous promenant dans les rues du vieux Delhi sous la chaleur torride de l’été, vous trouverez plusieurs stands vendant une variété de boissons d’été pour étancher votre soif sans fin. Cependant, l’un d’entre eux est le plus populaire – Mohabbat Ka Sharbat.

Dans les zones où les affaires ne s’arrêtent jamais, les travailleurs sont occupés toute la journée et les clients se pressent dans les rues, cette délicieuse glacière remplace le thé régulier, le café en été. Cette boisson rafraîchissante de couleur rose est très populaire pour sa concoction unique. Son ingrédient clé est la pastèque qui est un favori lorsque la température dans la capitale nationale atteint 48 degrés et que la canicule refuse de partir. Il est également populaire pendant le mois sacré du Ramadan et est principalement consommé comme premier verre pendant l’Iftar.

De nombreux chariots peuvent être trouvés dans diverses rues du vieux Delhi où le vendeur peut être vu ajouter habilement des morceaux de pastèque et de la glace au lait aromatisé à la rose pour créer une boisson délicieuse.

Maintenant, avec le verrouillage imposé en raison de la deuxième vague de pandémie de Covid-19, beaucoup ont manqué la fraîcheur estivale rafraîchissante qu’ils attendaient avec impatience chaque été. Mais ne vous inquiétez pas, cet été, vous pouvez préparer et déguster cette boisson dans le confort de votre maison. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont quelques ingrédients qui sont principalement disponibles à la maison.

Ingrédients

• Une poignée de morceaux de pastèque de la taille d’une bouchée

• Sirop Rooh Afza / Rose

• Sucre en poudre

• Lait réfrigéré

• Glaçons

• Poudre de cardamome

• Pétales de roses séchées

Comment faire

1. Versez deux tasses de lait refroidi dans un grand bol.

2. Ajoutez deux cuillères à soupe de sucre en poudre.

3. Ajoutez deux cuillères à soupe de Rooh Afza ou de tout autre sirop de rose.

4. Ajoutez un quart de cuillère à soupe de poudre de cardamome.

5. Remuez jusqu’à ce que tous les ingrédients soient mélangés.

6. Coupez un quart de la pastèque en morceaux de la taille d’une bouchée, retirez les graines.

7. Ajoutez maintenant les morceaux dans la préparation.

8. Ajoutez une poignée de glaçons.

9. Versez la boisson dans des verres.

10. Servez-le en saupoudrant de pétales de roses séchées.

