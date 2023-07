"Manquer de temps": L’évaluation honnête de Dravid après sa défaite en 2e ODI

L’entraîneur-chef de l’Inde, Rahul Dravid, a déclaré que l’Inde regardait la situation dans son ensemble, à savoir la Coupe du monde et la Coupe d’Asie, et essayait donc différents joueurs de la série contre les Antilles. L’Inde a perdu contre les Antilles par six guichets à la Barbade dimanche lors du deuxième match de l’ODI. S’adressant aux médias, Dravid a déclaré que puisque de nombreux joueurs sont blessés, ils essaient des joueurs en renfort.

« C’était notre dernière chance de pouvoir essayer nos joueurs; nous avons peu de nos joueurs qui sont blessés, qui sont dans la NCA. Vous savez, avec des mois avant la coupe du monde ou la coupe d’Asie, nous sommes gentils de manquer de temps à bien des égards, et nous espérons que certains d’entre eux seront au moins aptes pour la Coupe d’Asie et la Coupe du Monde. Mais nous ne pouvons pas prendre nos risques car nous devons essayer d’autres personnes, de sorte que dans le pire des cas, ils ont du temps de jeu derrière eux », a-t-il déclaré.

« Nous examinerons toujours la situation dans son ensemble et nous ne pouvons pas penser à chaque jeu et à chaque série. »

« Dans une série comme celle-ci, avec seulement deux ou trois matches à disputer avant la coupe du monde et la coupe d’Asie, jouer Virat et Rohit ne nous aurait pas donné de réponses », a ajouté l’ancien joueur indien.

Interrogé sur les critiques auxquelles l’équipe indienne a été confrontée à propos de sa sélection Playing XI, Dravid a déclaré qu’elle ne se souciait pas des opinions des autres et souhaitait donner des opportunités aux jeunes joueurs.

« Nous ne nous inquiétons pas trop des avis des autres, ce sont les garçons talentueux de notre pays, ils ont tous joué et sont venus ici. C’est à eux de saisir l’occasion quand ils en ont l’occasion. Nous avons été un peu déçus envers, nous Nous savions que c’était un guichet délicat et pas un guichet facile à frapper, mais nous devions en quelque sorte atteindre 230-240, ce qui aurait pu être un très bon score. Nous avons perdu des guichets au milieu et il nous manquait 50-60 », a-t-il ajouté. .

Dravid a déclaré que Surya Kumar Yadav a beaucoup à apprendre dans le format ODI, mais ils sont ouverts à lui donner des opportunités dans l’équipe.

« Surya est un très bon joueur, cela ne fait aucun doute, sa performance l’a montré. Malheureusement, je pense qu’il serait également le premier à admettre que son ODI n’a pas été à la hauteur de ses propres normes élevées qu’il a se déroule dans des T20. Il apprend également le cricket d’une journée. C’est un bon joueur, et nous voulons lui donner autant d’opportunités que possible, puis c’est à lui de saisir ces opportunités « , a ajouté Dravid.

« Je pense qu’Ishan a très bien fait, encore une fois, il saisit les opportunités quand on lui a donné une chance, et c’est ce que nous attendons des jeunes joueurs. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)