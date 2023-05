« Manque manifeste d’harmonie »: Sheikh Jassim fait face à des problèmes dans les négociations de Manchester United malgré une offre de 11 heures

Le cheikh Jassim bin Hamad Al Thani aurait soumis une offre améliorée à la 11e heure pour acheter Manchester United, mais des informations suggèrent que son absence des négociations pourrait s’avérer un point de blocage dans son désir d’acquérir le club.

Le banquier qatari a soumis la nouvelle offre mardi matin à Raine Group, la banque d’affaires qui gère la vente au nom des Glazers.

Sir Jim Ratcliffe, le milliardaire britannique basé à Monaco qui cherche également à acheter Manchester United, et Sheikh Jassim ont soumis ce qui semblait être leur troisième et dernière offre fin avril. La famille Glazer n’a cependant pas répondu à ces offres, ce qui a poussé le Qatari à augmenter son offre.

Il cherche à acheter 100% du club, effacera la dette de 969,6 millions de livres sterling de United et inclura un fonds distinct destiné uniquement au club et à la communauté locale.

L’athlétisme (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que l’absence de Sheikh Jassim aux discussions est « considérée comme notable » par Raine, cependant, sa vie privée suggérant qu’il y aura des problèmes pour ratifier une éventuelle prise de contrôle qatarie avec la Premier League.

Avec quatre des six frères et sœurs Glazer qui chercheraient à encaisser immédiatement, tandis que les coprésidents du club, Avram et Joel Glazer, sont connus pour être les plus réticents à vendre, le manque de volonté de Sheikh Jassim dans les négociations fait de lui le soumissionnaire le moins attrayant. .

En effet, Sheikh Jassim n’a été directement impliqué dans aucune discussion et a envoyé un groupe de conseillers et de fonctionnaires faisant partie de la Nine Two Foundation – le groupe de propriété mis en place dans le cadre de l’offre – pour des réunions en personne à Old Trafford et Carrington. , plutôt que d’assister lui-même à la tournée.

Sir Jim Ratcliffe, quant à lui, a visité les installations du club avec seulement un groupe restreint de personnes proches, dont Sir Dave Brailsford.

Le même rapport suggère également qu’il « y a eu un net manque d’harmonie dans les conversations impliquant le camp de Raine et de Sheikh Jassim ».

Les deux parties ont soumis des offres d’une valeur d’environ 5 milliards de livres sterling, selon les rapports, bien qu’il existe des écarts évidents. Alors que Sheikh Jassim souhaite la pleine propriété de Manchester United, Ratcliffe aurait offert un peu plus de 50%, ce qui verrait les Glazers rester des actionnaires minoritaires.

Rien n’indique quand la famille Glazer prendra une décision sur l’orientation future de United.