Manque de styles : Gucci présente une nouvelle direction pour sa mode masculine

Le vrai cadeau lors d’un défilé de mode n’est pas les vêtements que vous voyez sur le podium, mais les célébrités dans le public, dans l’espoir d’avoir un aperçu de ce qu’elles peuvent porter aux Oscars. Alors, que faisait Idris Elba, connu pour ses costumes élégants et ses richelieus, lors d’un défilé de mode masculine Gucci à Milan, surtout connu pour ses robes babydoll et ses perles ? Lorsque les lumières se sont allumées, cela est devenu clair. Un mannequin est sorti avec un pantalon de costume à jambes larges, un t-shirt blanc moulant et un petit bonnet. Il n’y avait pas de bijoux de fantaisie, pas de chemisiers à nœud lavallière et pas de Harry Styles au premier rang. A la place : bombers, blazers et gilets oversize, et le retour du t-shirt blanc en V profond. Ce défilé d’automne était le premier depuis que le directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, a quitté ses fonctions en novembre. Personne ne sait pourquoi il est parti. Des rumeurs de “fatigue de la marque” ont circulé au premier rang, mais c’était quand même une surprise. Surtout parce qu’au cours de ses huit années de mandat, il avait plus que doublé ses revenus à 9,7 milliards d’euros, transformé une marque lente construite autour du sex-appeal des années 2000 en une marque bancable construite autour d’un chic bizarre excentrique. Propriété de Kering, le même conglomérat qui possède Balenciaga, Gucci semblait être sa marque la plus sûre. Inscrivez-vous pour Déclaration de mode Newsletter hebdomadaire gratuite Style avec substance : écriture de mode intelligente et galeries marchandes inspirantes – attendez-vous à la fois à l’expertise et à l’irrévérence

Mais surtout, il avait changé de vêtements pour hommes. Si vous ne suivez pas les tendances à la lettre – et qui le fait – vous aurez vu Styles sur une couverture de magazine ou sur une scène dégoulinant de costumes et de bottes à plateforme des années 1970. La plupart de cela venait de Gucci, sinon des boutiques vintage qui ont influencé Michele. C’était également l’une des premières marques à aller à contre-courant des tendances de la saison et à fusionner les défilés de vêtements pour femmes avec ceux pour hommes. Non seulement cela a ouvert la conversation sur le genre, mais cela a également signifié moins de spectacles, moins de vêtements et moins de pression financière – un grand spectacle comme celui de Gucci pouvait coûter jusqu’à 1 million d’euros pour être organisé.

Idris Elba (deuxième à gauche) au premier rang de Gucci Photographie : Daniele Venturelli/Getty Images pour Gucci

L’avenir de Gucci est incertain, alors pour le moment, ils se sont tournés vers le passé de la marque. Cette collection a été conçue par l’équipe de conception restante de Michele, il y avait donc encore quelques «jupes-pantalons» et des bottes à talons. Mais le look dominant était sportif, avec des jodhpurs et des mocassins à mors, un clin d’œil à l’histoire de l’équitation de Gucci dans les années 1950. Après le spectacle, cependant, il n’y a pas eu de révérence de créateur ni de conférence de presse. C’était donc à Elba de faire part de ses commentaires : “C’était nouveau, c’était frais, les couleurs étaient superbes – c’était une direction différente”, a-t-il déclaré au Guardian. “Et courageux”, a-t-il ajouté.