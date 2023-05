Manque de sommeil lié à l’obésité chez les militaires : étude

Pour les militaires canadiens, qui ont souvent des horaires rigides et des tâches physiques exigeantes, le manque de sommeil est associé à l’obésité, en particulier chez les hommes, selon une nouvelle étude de Statistique Canada.

Bien que le sommeil soit l’une des composantes de la Stratégie de performance physique des Forces armées canadiennes, les problèmes de sommeil sont courants chez les militaires, selon l’étude.

Pour déterminer comment le sommeil affecte l’obésité chez les militaires, les chercheurs ont utilisé les données de l’Enquête sur la santé des Forces armées canadiennes de 2019.

Les répondants à l’étude ont été interrogés sur le sommeil, notamment sur la fréquence à laquelle ils ont du mal à s’endormir ou à rester endormis, sur la fréquence à laquelle ils se réveillent en se sentant reposés et sur la fréquence à laquelle il est difficile de rester éveillé quand ils le souhaitent.

Les chercheurs ont également classé les répondants en fonction de variables telles que l’âge, les caractéristiques du travail, y compris le niveau d’emploi et les facteurs de santé tels que le stress et l’activité physique.

Sur la base des données, l’étude a révélé que les femmes étaient beaucoup plus susceptibles de dormir pendant la durée recommandée (sept à dix heures), mais qu’elles étaient plus susceptibles de signaler des problèmes d’endormissement ou de sommeil et une moins bonne qualité de sommeil.

Les recherches ont montré que l’obésité était beaucoup plus évidente chez les personnes qui dormaient moins de six heures ou qui dormaient mal. Cela était particulièrement vrai pour les hommes, dont 40,4 % ont déclaré avoir dormi suffisamment d’heures, contre environ 48,7 % des femmes.

Les auteurs de l’étude affirment qu’une enquête plus approfondie est nécessaire pour explorer les différences entre les sexes en fonction de leurs conclusions.

Dormir suffisamment peut améliorer l’humeur, les fonctions cognitives et la productivité des gens. Dans le contexte militaire, le sommeil peut affecter des domaines tels que la préparation au déploiement, l’entraînement physique et les tests, selon l’étude.

D’autre part, ne pas dormir suffisamment peut affecter l’obésité par le biais de changements de comportement hormonaux et alimentaires. Les auteurs de l’étude disent que dormir moins peut conduire à manger plus en raison des impacts biologiques ou hormonaux de la fatigue, ce qui peut potentiellement conduire à l’obésité.

L’obésité peut causer un certain nombre de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques, des formes de cancer, l’asthme, les maux de dos, l’arthrose et les maladies de la vésicule biliaire.