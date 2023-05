Manque de puissance de feu, campagne de menace de crise défensive

La saison de Manchester United risque d’imploser de manière spectaculaire après avoir semblé avoir tourné le coin de la première campagne d’Erik ten Hag en tant que manager.

Les Red Devils, déjà avec la Coupe de la Ligue dans le sac et jusqu’à la finale de la FA Cup, étaient les grands favoris pour s’assurer une place parmi les quatre premiers de la Premier League il y a à peine une semaine.

Ils sont toujours quatrièmes, mais après avoir perdu huit points lors de leurs quatre derniers matchs, ils n’ont qu’un point d’avance sur Liverpool, qui charge rapidement, dans la course pour une place en Ligue des champions, mais avec un match en moins.

United, qui semble épuisé après une saison extrêmement longue, compte le coût d’un manque de puissance de feu et d’une grave crise défensive.

Les deux problèmes ont montré que le club n’avait pas la profondeur de l’équipe pour soutenir un défi au titre malgré des progrès significatifs sous la direction de son entraîneur néerlandais.

United n’a réussi que 49 buts dans l’élite anglaise, le deuxième plus bas total des neuf premiers et 40 de moins que le leader Manchester City.

Marcus Rashford a connu la meilleure saison de sa carrière, marquant 16 buts en Premier League et 29 dans toutes les compétitions, mais United compte trop sur les moments d’inspiration de l’homme anglais.

Le prochain sur la liste est le milieu de terrain Bruno Fernandes, qui n’a que six buts en championnat. Jadon Sancho en a cinq tandis qu’Antony et Anthony Martial, en proie à des blessures, n’ont chacun trouvé le filet que quatre fois.

Sancho et l’ailier brésilien Antony, qui ont coûté ensemble plus de 150 millions de livres sterling (190 millions de dollars) ont été frustrants.

La signature du prêt Wout Weghorst, amené pour ajouter de la puissance de feu après le départ de Cristiano Ronaldo en novembre, n’a pas réussi un seul but en championnat.

Ten Hag a admis après la défaite 1-0 de dimanche à West Ham qu’il était frustré que son équipe ne puisse pas capitaliser sur ses chances.

Un nouveau numéro neuf sera la priorité de United dans la prochaine fenêtre de transfert, avec Harry Kane de Tottenham souvent mentionné, mais le calibre de joueur qu’ils peuvent attirer peut dépendre de leur qualification pour la Ligue des champions.

– Double coup blessant –

Ten Hag a été contraint de jongler ces dernières semaines après avoir perdu son duo de défenseur central de premier choix composé de Lisandro Martinez et Raphael Varane lors du même match le mois dernier contre Séville.

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde Martinez, exclu pour la saison en raison d’une blessure au métatarse, a ajouté de l’acier à la défense de United aux côtés du soyeux Varane, qui pourrait bientôt être de retour en action.

Luke Shaw a été utilisé comme défenseur central de fortune aux côtés de Victor Lindelof, le capitaine du club Harry Maguire étant réduit à un rôle secondaire.

Derrière les défenseurs, on se demande de plus en plus si le gardien David de Gea est l’homme qu’il faut pour le long terme après un autre hurlement contre West Ham.

L’Espagnol a maintenant commis quatre erreurs menant à un but dans toutes les compétitions cette saison, le plus grand nombre de tous les joueurs de Premier League.

Ten Hag est venu à la défense de son gardien après le match au stade de Londres, soulignant qu’il avait le plus de draps propres de la Premier League cette saison.

« Nous voulons qu’il reste et nous voulons qu’il prolonge son contrat », a-t-il déclaré.

La longue campagne de United – le match de dimanche était leur 57e d’une saison au cours de laquelle ils ont progressé profondément dans chaque compétition de coupe – semble les rattraper.

Mais Ten Hag, qui a remis le premier trophée du club depuis six ans à Wembley en février, a déclaré que ses hommes ne pouvaient pas se permettre de « s’apitoyer » sur eux-mêmes.

« La fatigue est dans votre tête », a-t-il déclaré. « Si vous voulez, si vous avez la volonté, vous pouvez l’accepter. C’est maintenant aux joueurs et à moi et au personnel d’entraîneurs d’être ensemble pour obtenir la volonté et la conviction. nous pouvons le prendre et cette équipe l’a. »

Il a ajouté: « Ce n’est pas à propos de Liverpool, c’est à propos de nous – regardez le tableau. Nous avons tout entre nos mains. Si nous apportons nos performances, si nous apportons nos standards, nous gagnerons des matchs.

« Nous n’avons pas à nous tourner vers les autres, nous devons nous tourner vers nous-mêmes et trouver un moyen de gagner et de retrouver notre niveau. »

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives, consultez les détails du porte-casquette orange et violet ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)