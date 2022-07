Manque de compréhension – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Les lettres du Ledger de la semaine dernière montrent un manque de compréhension de notre forme constitutionnelle de gouvernement, une république, qui est composée de trois branches égales : une législature, un exécutif et une cour suprême.

Ce qui semble le plus mal compris par les auteurs, c’est la Cour suprême, dont le devoir et la responsabilité est de prendre des décisions fondées sur la Constitution et les lois existantes prises par les législatures. La Cour suprême n’a pas le pouvoir de légiférer. Un écrivain a accusé la Cour suprême de falsification ou de tricherie alors que ses décisions sur Roe v. Wade et le port d’armes étaient simplement fondées sur la Constitution. Nulle part dans la Constitution l’avortement n’est mentionné ou garanti et le deuxième amendement à la Constitution garantit que “le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint”.

La 10e de la Constitution stipule que « les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits par elle aux États, sont réservés respectivement aux États ou au peuple ». Par conséquent, les décisions de la Cour suprême étaient conformes à la Constitution et renvoyées aux États et au peuple. C’est ce qui devrait se passer dans notre république démocratique où les décisions sont prises par le peuple et non par un gouvernement fédéral centralisé.

Un écrivain a préconisé qu’un vote autre que démocratique soit un vote pour le fascisme et pour le rechercher. Mon dictionnaire définit le fascisme comme “un système de gouvernement, caractérisé par une dictature rigide à parti unique, la suppression forcée de l’opposition, … un contrôle gouvernemental centralisé”. Avec la Chambre des États-Unis actuelle, le Sénat (le vice-président vote à égalité) et le président étant tous démocrates dans la majorité (créant des mandats et proposant des projets de loi avec plus de contrôle fédéral), quel parti illustre le plus le fascisme ? C’est un fait que l’administration Trump a annulé de nombreuses réglementations fédérales, réduisant ainsi le contrôle. En ce qui concerne la justification du socialisme par l’écrivain, notez par définition qu’il s’agit d’un mouvement politique ancré dans le marxisme.

Un autre écrivain a déploré que les décisions de la Cour suprême aient renvoyé à l’État des décisions qui créeront davantage de divisions au sein de nos quartiers. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles que les décisions gouvernementales soient prises à un niveau élevé ?

Leland H. (Lee) Hoffer

Oswego