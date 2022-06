Les deux tiers des objectifs climatiques des entreprises ont été qualifiés de « faibles de manière alarmante », risquant d’être accusés de « blanchiment vert », selon un examen mondial majeur des promesses nettes zéro des entreprises et des sociétés.

Une nouvelle analyse de plus de 4 000 promesses de pays et d’entreprises du monde entier salue la récente « augmentation » de ces objectifs, mais critique les « failles majeures » de leur crédibilité, en particulier celles de l’industrie des combustibles fossiles.

Le co-auteur du rapport, le Dr Takeshi Kuramochi, du NewClimate Institute, a averti que la « pression des pairs » pour fixer des engagements nets zéro dans le monde des affaires pourrait déclencher « soit un flux massif de greenwashing – soit un changement fondamental vers la décarbonation ».

Atteindre le zéro net – éliminer les émissions nettes en réduisant le plus et en compensant le reste – d’ici 2050 est considéré comme essentiel pour limiter le réchauffement à 1,5 ° C et éviter la dégradation du climat.

Pour ce qui est considéré comme l’analyse mondiale la plus large des objectifs net zéro en volume, une équipe de bénévoles de Net Zero Tracker a analysé ceux de tous les pays, grandes villes et régions et les 2 000 plus grandes entreprises du monde répertoriées par Forbes Global.

Ils ont applaudi « l’ampleur et la portée sans précédent » des objectifs nets zéro, qui couvrent désormais 91% du PIB mondial et 65% des émissions de gaz à effet de serre, soit environ six fois plus qu’il y a deux ou trois ans.

Mais ils ont averti que contrairement aux objectifs de zéro net au niveau des pays, le volume et la robustesse de ceux fixés par les acteurs non étatiques étaient « d’une faiblesse alarmante ».

Alors que plus d’un tiers (702) des 2 000 plus grandes sociétés cotées en bourse au monde ont fixé des objectifs nets zéro, 65 % (456) de ces objectifs ne respectent pas les normes minimales et 40 % ont l’intention de s’appuyer sur des compensations carbone.

La préparation de la COP26 à Glasgow a vu une vague de promesses nettes nulles de la part des entreprises et des autorités, et pendant les pourparlers sur le climat, le chancelier Rishi Sunak a annoncé son intention de « recâbler l’ensemble du système financier mondial pour le zéro net ».

Un porte-parole du gouvernement britannique, qui a accueilli les pourparlers, a déclaré que « l’innovation, l’influence et l’énergie du secteur privé seront absolument essentielles pour… transformer les promesses faites à la COP26 en actions tangibles ».

« Il ne s’agit pas de s’engager dans une vague aspiration à un moment lointain dans le futur, mais dans des plans de transition clairs et fondés sur la science et d’agir maintenant », ont-ils ajouté.

Risque de feuille de vigne

Le Dr Steve Smith, directeur exécutif d’Oxford Net Zero, qui a aidé à construire le tracker, a déclaré qu’il n’est « pas surprenant que toutes les promesses ne soient pas encore confirmées », car si certaines entités travaillent sur un plan détaillé et annoncent ensuite leur objectif, d’autres annoncez d’abord l’objectif et travaillez à rebours.

« Mais il y a un risque que les entités utilisent un engagement net zéro comme une feuille de vigne pour excuser le fait qu’elles ne prennent pas de mesures urgentes maintenant », a-t-il déclaré à Sky News.

Le « blanchiment vert » implique qu’une entité commercialise de fausses informations sur ses références en matière de climat afin de présenter une image publique respectueuse de l’environnement.

Pour éviter d’être accusées de greenwashing et s’assurer qu’elles peuvent tenir leurs promesses, les entreprises doivent détailler un plan, agir immédiatement et être transparentes quant à leur recours aux compensations, a ajouté le Dr Smith.

Compensation carbone controversée

Les compensations de carbone sont essentielles pour atteindre le zéro net, en particulier pour les secteurs à forte intensité de carbone comme l’industrie lourde. Mais leur utilisation doit être limitée en raison de contraintes financières, foncières et technologiques, et leur intégrité reste controversée car il est difficile de prouver leur permanence.

Les auteurs du rapport ont vérifié le nom de l’industrie des combustibles fossiles pour avoir fixé un nombre élevé d’objectifs nets zéro, mais affirment que la recherche universitaire suggère que « ces objectifs ne sont souvent que de nature symbolique – au pire, de l’écoblanchiment total – plutôt que des signes d’un véritable climat d’entreprise leadership ».

Un porte-parole de l’industrie pétrolière et gazière n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

« Pourtant, même si la majeure partie de ces objectifs ne sont pas fixés de bonne foi … alors que l’examen minutieux de la société civile, des chercheurs et des décideurs politiques devient de plus en plus fort – le temps est révolu où les objectifs trompeurs de zéro net restent incontestés », indique le rapport. .

