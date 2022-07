Manpreet Singh rejoint les Haryana Steelers en tant qu’entraîneur en chef

L’équipe de la Ligue Pro-Kabaddi, Haryana Steelers, a annoncé dimanche que le joueur vétéran de Kabaddi et récipiendaire du prix Dhyan Chand, Manpreet Singh, avait rejoint en tant qu’entraîneur en chef de la franchise avant la campagne PKL 2022-23.

Parmi les visages les plus reconnaissables du circuit indien de Kabaddi, Manpreet a représenté l’Inde aux Jeux asiatiques de 2002 et 2006 et a remporté l’or avec l’équipe indienne à la Coupe du monde de Kabaddi 2007. Le rejoindre dans la pirogue des Steelers serait Neer Gulia, qui se joint en tant qu’entraîneur adjoint.

“C’est une équipe incroyable qui s’est améliorée chaque saison dans la Pro Kabaddi League et je suis vraiment content de la rejoindre. Je me considère chanceux d’avoir eu cette opportunité, car j’ai vécu à Haryana pendant très longtemps. Et en tant qu’entraîneur, j’ai hâte de faire sortir les meilleurs joueurs de l’Haryana. Je suis vraiment motivé pour la saison à venir et notre objectif est de ramener le trophée à la maison », a déclaré Singh, après l’achèvement des formalités de sa nomination.

Singh a dirigé les Patna Pirates vers leur tout premier titre PKL en 2016, avant de mettre un terme à une illustre carrière de joueur. En 2017, il a été nommé entraîneur-chef des nouveaux Gujarat Fortunegiants. Une première saison incroyable a vu les Fortunegiants se qualifier pour la finale, où ils se sont retrouvés face aux Pirates de Patna.

Gulia, qui a été nommé entraîneur adjoint, a représenté l’Inde entre 2001 et 2004 et a été coéquipier de Singh dans l’équipe gagnante des Jeux asiatiques de 2002.

Le duo a travaillé côte à côte dans les campagnes de finalistes des Gujarat Fortune Giants de PKL 5 et PKL 6. Gulia a également reçu le prix Eklavya du gouvernement du Gujarat en 2003 pour ses performances exceptionnelles dans le sport.

« Je suis vraiment heureux de rejoindre la famille des Steelers. Nous avons déjà travaillé ensemble pour le Gujarat et nous avons une bonne impression de cette équipe. Haryana est connue pour être un foyer pour Kabaddi, et nous sommes ravis de voir qu’elle réalise son potentiel. Nous sommes impatients de voir le PKL revenir à Haryana et de mieux performer que lors des saisons précédentes », a déclaré Gulia.

