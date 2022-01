Manpreet Singh dirigera l’Inde dans la FIH Pro League ; Jugraj et Abhishek feront leurs débuts

Le milieu de terrain vedette et capitaine médaillé de bronze olympique Manpreet Singh dirigera une équipe de hockey indienne forte de 20 membres lors des matches aller-retour de la FIH Pro League contre l’Afrique du Sud et la France qui se tiendront du 8 au 13 février.

Manpreet sera assisté par l’as dragflicker Harmanpreet Singh.

Le jeune dragflicker Jugraj Singh et l’attaquant Abhishek sont les deux nouveaux visages de l’équipe.

Jugraj, qui est originaire d’Attari, est entré dans le camp national senior pour la toute première fois cette fois après avoir impressionné les sélectionneurs nationaux lors du premier championnat national interdépartemental masculin senior de Hockey India, où il s’est présenté au Conseil de contrôle des sports des services.

Abhishek, quant à lui, est un attaquant qui faisait auparavant partie du programme junior et avait joué pour les poulains indiens à la Sultan of Johor Cup en 2017 et 2018.

De Sonepat, Haryana, Abhishek a également bien performé pour la Punjab National Bank lors du premier championnat national inter-département masculin senior, ce qui l’a aidé à gagner une place dans le camp national senior pour la première fois.

L’équipe de 20 membres comprend également les gardiens de but PR Sreejesh et Krishan Bahadur Pathak ; les défenseurs Harmanpreet Singh, Amit Rohidas, Surender Kumar, Varun Kumar, Jarmanpreet Singh et Jugraj.

Le milieu de terrain sera sous l’œil attentif de Manpreet et comprend également Nilakanta Sharma, Hardik Singh, Jaskaran Singh, Shamsher Singh et Vivek Sagar Prasad.

La ligne avant comprend Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Akashdeep Singh, Shilanand Lakra, Dilpreet Singh et Abhishek.

« Après un camp de trois semaines à Bengaluru, une équipe a été sélectionnée qui comprend 14 olympiens de Tokyo et deux débutants », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Inde, Graham Reid, dans un communiqué.

Gardant à l’esprit la pandémie de COVID-19, l’Inde voyagera avec quatre joueurs supplémentaires en plus de garder cinq réserves en main.

«Nous avons essayé de choisir un groupe expérimenté qui nous donnera non seulement une excellente occasion de commencer cette saison de la FIH Hockey Pro League de manière positive, mais qui reflète la haute qualité de l’opposition que nous rencontrerons lors des matchs d’ouverture.

« Nous profitons également de cette opportunité pour faire débuter deux nouveaux joueurs. Jugraj Singh, un défenseur/milieu de terrain polyvalent qui ajoute à nos options de dragflick et Abhishek est un attaquant fort et rapide qui aime marquer des buts », a ajouté l’Australien.

L’équipe indienne partira pour l’Afrique du Sud depuis Bengaluru le 4 février.

L’Inde affrontera la France lors de son premier match le 8 février avant d’affronter l’Afrique du Sud le lendemain.

Les Indiens affronteront à nouveau la France le 12 février puis termineront leurs engagements contre l’Afrique du Sud le lendemain.

Les deux matches auront lieu à Potchefstroom, en Afrique du Sud.

Équipe de hockey indienne

Gardiens : PR Sreejesh, Krishan Bahadur Pathak.

Défenseurs : Harmanpreet Singh (vice-capitaine), Amit Rohidas, Surender Kumar, Varun Kumar, Jarmanpreet Singh, Jugraj Singh.

Milieux de terrain : Manpreet Singh (capitaine), Nilakanta Sharma, Hardik Singh, Jaskaran Singh, Shamsher Singh, Vivek Sagar Prasad.

Attaquants : Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Akashdeep Singh, Shilanand Lakra, Dilpreet Singh, Abhishek.

Veille : Suraj Karkera, Mandeep Mor, Raj Kumar Pal, Sumit, Gursahibjit Singh.

