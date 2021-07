Manpreet Singh après avoir été nommé porte-drapeau des Jeux de Tokyo

Le capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin, Manpreet Singh, a déclaré lundi que c’était un immense honneur d’être nommé porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo aux côtés de Mary Kom et que « c’est un grand moment pour le hockey ». seulement le sixième joueur de hockey à être nommé porte-drapeau du contingent indien pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Par le passé, Lal Shah Bokhari (1932), Major Dhyan Chand (1936), Balbir Singh Sr (1952 et 1956), Zafar Iqbal (1984) et Pargat Singh (1996) ont eu l’honneur d’être les porte-drapeaux du contingent indien. lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.

«C’est incroyable, et je suis sans voix. C’est un immense honneur d’être nommé porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture aux côtés de l’incroyable Mary Kom. J’ai toujours été inspirée par son parcours dans la boxe et personnellement pour moi, c’est un grand moment dans ma carrière, et c’est aussi un grand moment pour le hockey.

« Je remercie l’Association olympique indienne pour cette grande opportunité, et j’attends avec impatience cette responsabilité lors de la cérémonie d’ouverture à Tokyo », a ajouté le milieu de terrain, qui disputera ses troisièmes Jeux olympiques.

Le président de Hockey India, Gyanendro Ningombam, a déclaré : « Manpreet est le point de mire de l’équipe de hockey masculin de l’Inde depuis de nombreuses années maintenant et il a mené l’équipe à des victoires importantes en tant que capitaine au cours des deux dernières années, notamment le triomphe de la Coupe d’Asie et le bronze médaille à la finale de la Ligue mondiale FIH à Bhubaneswar 2017. Chez Hockey India, nous sommes très fiers que l’IOA ait nommé Manpreet et Mary Kom comme porte-drapeaux du contingent indien.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici