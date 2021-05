Manoj Muntashir clarifie les choses sur une erreur «  factuelle  » concernant le mariage de l’acteur décédé Shammi Kapoor

Parolier et scénariste et juge en Idole indienne 12, Manoj Muntashir s’est excusé pour sa désinformation concernant l’acteur Shammi Kapoor et Geeta Bali sur le dernier épisode de la série. Des chansons écrites comme ‘Tere Sang Yaara‘,’Dil Meri Na Sune‘,’Phir Bhi Tumko Chaahunga‘et aussi des dialogues doublés pour Baahubali 2 et Panthère noire, a partagé une anecdote de leur relation qui ne correspondait pas aux faits de leur relation.

Dans une conversation avec l’auteur Rauf Ahmed pour son nouveau livre Shammi Kapoor: The Game Changer, Kapoor avait dit: «Quand nous sommes arrivés au temple à l’aube, Geeta dans son salwar-kameez maintenant froissé et moi dans mon kurta-pyjama, il y avait des chats et des chiens. Avec Hari Valia comme seul témoin, le pujari (prêtre) a effectué les rites cérémoniels, et nous avons pris sept pheras (tours) du feu sacré et avons été déclarés mari et femme. Geeta a sorti un rouge à lèvres de son sac à main et m’a demandé de l’appliquer sur son maang (séparation des cheveux ) comme sindoor (vermillon) pour proclamer notre état matrimonial. «

Le récit de Manoj a mal tourné lorsqu’il a dit que Shammi Kapoor ne s’était plus jamais mariée. Mais l’acteur s’est marié en 1969 à Neila Devi Gohil de la famille royale de Bhavnagar; le mariage a duré jusqu’à sa disparition en 2011, mettant fin à la compagnie de 42 ans.

Muntashir a écrit sur Twitter: « Comme vous tous, les gens adorables, je suis aussi un fan inconditionnel du cinéma hindi. Parfois, les fans commettent des erreurs involontairement. Je m’excuse pour une erreur factuelle dans l’épisode de l’idole indienne d’aujourd’hui. Shammi ji a épousé Neila Devi après le retard. disparition de Geeta Bali Ji. @SonyTV (sic). «

Pendant ce temps, Neha Kakkar qui juge l’émission depuis le début a été MIA et semble ne pas revenir de sitôt.