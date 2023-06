Manoj Muntashir, auteur de dialogues d’Adipurush, écrit une note émotionnelle sur la pêche à la traîne

Dimanche, l’écrivain Adipurush Manoj Muntashir Shukla s’est rendu sur Instagram et a écrit une longue note émotionnelle après que les gens aient critiqué les dialogues du film mettant en vedette Prabhas et Kriti Sanon.

Il a écrit : « La première leçon que l’on peut tirer de Ramkatha est de respecter chaque émotion. Vrai ou faux, le temps change et le sentiment demeure. J’ai écrit des dialogues de plus de 4000 lignes en Adipurush, certains sentiments se sont blessés sur 5 lignes. Dans ces centaines de lignes, où Shri Ram a été glorifié, la chasteté de Maa Sita a été décrite, mais n’a pas été appréciée pour cela.





Il a dit: « Les gens que je considérais comme mes frères ont écrit des mots indécents pour moi sur les réseaux sociaux. » Il a en outre mentionné que des personnes qui ressemblaient à ses frères avaient abusé de sa mère. « Mes frères deviennent soudainement si amers qu’ils ont oublié de voir Shri Ram qui considérait chaque mère comme sa mère », a-t-il ajouté.

L’écrivain a dit : « N’avez-vous pas entendu la chanson ‘Jai Shri Ram’, n’avez-vous pas entendu ‘Shivoham’, n’avez-vous pas entendu ‘Ram Siya Ram’ ? Ces louanges de Sanatan à Adipurush sont aussi nées de ma plume. J’ai aussi écrit ‘Teri Mitti’ et ‘Desh Mere’. Je n’ai rien à redire de toi, tu étais, tu es et tu seras le mien. Si nous nous dressons les uns contre les autres, Sanatan perdra. Nous avons créé Adipurush pour Sanatan Seva, que vous voyez en grand nombre et je suis sûr que vous le verrez également à l’avenir.

« Pourquoi ce poste ? Parce que pour moi il n’y a rien de plus grand que votre sentiment. Je peux donner d’innombrables arguments en faveur de mes dialogues, mais cela ne diminuera pas votre douleur. Moi et le producteur-réalisateur du film avons décidé que certains des dialogues qui vous font mal, nous les réviserons, et ils seront ajoutés au film cette semaine. Que Shri Ram vous bénisse tous ! a-t-il conclu.

Pour les non-initiés, le film réalisé par Om Raut a eu une méga sortie le 16 juin. Peu de temps après la première émission, les internautes ont partagé leur mécontentement face aux lignes dites par Bajrang (Devdutta Nage) à Indrajeet (Vatsal Sheth). Pendant la scène de Lanka Dahan, quand Indrajeet met le feu à la queue de Bajrang, il dit: « Jali na ». Bajrang lui répond en disant: « Kapda tere baap ka, tel tere baap ka, jalegi bhi baap ki. » Ce dialogue et quelques autres lignes ont reçu un contrecoup majeur de la part des internautes, et ils ont critiqué le réalisateur Om et l’écrivain Manoj Muntashir.