Manoj Bajpayee vedette Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai sur Zee5 reçoit une ouverture à succès

ZEE5le plus grand produit local de l’Inde OTT La plate-forme et le conteur multilingue ont sorti leur film le plus attendu et parlé ‘Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai’ hier 23 mai. Padma Shri et prix national destinataire Manoj Bajpayee, le film a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et des fans. De l’appeler la meilleure performance de Manoj Bajpayee, le meilleur film de l’année jusqu’à ce jour, un chef-d’œuvre au film méritant un prix national, il y a beaucoup de réponses positives pour Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai. Il a maintenant battu des records le jour du lancement ! Il s’agit désormais de l’original ZEE5 le plus consulté au cours de la dernière année dans toutes les langues.

Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai

Produit par Vinod Bhanushali‘s Bhanushali Studios Limited, Zee Studios et Suparn S Varma, ‘Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai’ s’inspire d’événements réels. C’est un drame judiciaire réalisé par Apoorv Singh Karki qui met en vedette Manoj Bajpayee dans et en tant qu’avocat PC Solanki. C’est l’histoire d’un homme ordinaire – un avocat de la Haute Cour qui a combattu à lui seul une affaire extraordinaire contre le plus grand homme divin du pays et a fini par le poursuivre avec succès pour le viol d’un mineur en vertu de la loi POCSO. Le drame de la salle d’audience puissant, présenté comme l’un des plus grands drames de la salle d’audience juridique, est désormais diffusé exclusivement sur ZEE5

Les films laissent un fort impact sur les téléspectateurs

Du scénario aux performances brillantes, le film laisse un fort impact sur les téléspectateurs. Parlant du succès du film, Manoj Bajpayee a déclaré : « C’est incroyable qu’après quelques années de travail acharné, de répétitions incessantes, de tournages et de post-production ; les contributions de tant de personnes, le film soit célébré. Surya Mohan Kulshrestha est loué, Adrija est encensée et tout le monde est célébré, ce qui me donne une si grande raison de célébrer ce film.

Manich Kalradirecteur commercial de ZEE5 India, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis de la réponse que Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai a reçue le jour du lancement. C’est un film inspirant qui trouvera certainement un écho auprès du public et le sensibilisera socialement. Nous sommes fiers que nous tenons notre promesse d’offrir le meilleur divertissement à notre public. Nous attendons avec impatience de nombreux autres succès.

Cela prouve que sirf ek KAHAANI kaafi hai

Producteur Vinod Bhanushali, Bhanushali Studios Limited, « Cela prouve que sirf ek KAHAANI kaafi hai. Le genre de vues que le film a reçues un jour de semaine, battant des records de l’année, montre comment à l’heure actuelle notre public préfère regarder une histoire bonne et convaincante , que ce soit dans n’importe quelle langue. Cela nous motive en tant que producteurs à proposer un contenu plus attrayant qui puisse plaire à nos téléspectateurs. » Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai diffuse désormais exclusivement sur ZEE5.