Manoj Bajpayee s’ouvre sur la disparition de Sushant Singh Rajput ; dit : ‘Il ne pouvait pas comprendre la manipulation…’

Sushant Singh Rajput était l’une des étoiles les plus brillantes de l’industrie qui a gravi les échelons sans l’aide de personne. Cependant, il a été retrouvé mort en juin 2020, laissant tout le monde sous le choc et avec un vide permanent. Sa disparition a également choqué tout le monde dans l’industrie et ses sympathisants et collègues se souviennent souvent de lui. Manoj Bajpayée, qui fait actuellement la promotion de Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai, a travaillé avec Sushant à Sonchiriya. L’acteur a été interrogé sur le népotisme, la politique de l’industrie et la disparition de Sushant Singh Rajput.

Manoj Bajpayee parle de la mort de Sushant Singh Rajput

Alors qu’il parlait à un portail d’informations sur le divertissement, Manoj Bajpayee a révélé qu’il avait été personnellement affecté par la disparition de Sushant Singh Rajput. L’acteur se souvient d’avoir partagé un lien étroit avec Sushant sur les plateaux de tournage lors du tournage de Sonchiriya. Le défunt acteur cuisinait du mouton pour lui et venait souvent manger avec lui. Manoj partage qu’il n’a jamais su qu’il prendrait une mesure aussi radicale, mais ajoute que Sushant s’est ouvert sur les défis auxquels il était confronté.

Manoj Bajpayee partage que Sushant Singh Rajput ne pouvait pas gérer le groupisme et la politique dans l’industrie

L’acteur partage le fait que la politique fait partie de l’industrie depuis toujours, mais elle devient plus sale après avoir réussi. Manoj Bajpayee partage qu’il n’a jamais eu de problème avec ça car il avait la peau épaisse et têtu. Cependant, ce n’était pas le cas avec Sushant Singh Rajput. L’acteur de Family Man révèle que le défunt acteur a partagé ces défis auxquels il a été confronté dans l’industrie. Selon un rapport de Pinkvilla, dans une interview avec Aaj Tak, on a demandé à Manoj si le népotisme affectait Sushant. L’acteur dit que Sushant voulait être une star. Maintenant, le problème avec cela est qu’il y a une concurrence féroce pour la même chose, car tout le monde fait de son mieux pour obtenir cette position. Mais Sushant ne pouvait pas supporter la même chose, dit-il. « J’ai réalisé qu’il était une âme pure et andar se baccha tha. Il ne pouvait pas comprendre la manipulation qui était nécessaire », conclut Manoj.

Qu’est-ce que Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai ?

Sirf Ek Bandaa Kaafi parle d’un avocat qui se bat contre un Godman accusé de viol. L’acteur joue l’avocat PC Solanki. Une plainte a été déposée contre les fabricants par l’équipe d’Aasaram Bapu, demandant un sursis à la libération. Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai sort le 23 mai.