Manoj Bajpayee révèle être sous-payé pour The Family Man, dit qu’il n’a pas reçu de « frais de type Salman Khan ou Shah Rukh Khan »

Manoj Bajpayee a reçu des éloges pour son passage dans la série Web acclamée par la critique The Family Man. Compte tenu de la popularité de l’émission Amazon Prime, vous devez penser que Manoj aurait pu repartir avec un gros salaire après la conclusion de la série. Mais étonnamment, c’était tout le contraire, comme l’a révélé Manoj Bajpayee lui-même. Récemment, l’acteur de Bollywood a fait une apparition dans l’émission Youtube Unfiltered, de Samdish. Dans l’interaction, lorsqu’il a été interrogé sur sa rémunération, la réponse honnête de Manoj a été qu’il était largement sous-payé par la plateforme OTT.

Manoj Bajpayee sous-payé pour The Family Man

Lorsque l’animateur de YouTube a voulu connaître le solde bancaire de Manoj Bajpayee, qu’il jugeait assez colossal, l’acteur a écarté l’idée en riant. Il a partagé qu’il était impossible pour un acteur de devenir riche en faisant des films comme Gali Guleiyan et Bhosle. L’intervieweur a en outre exprimé sa confiance dans le fait que Manoj devait avoir reçu « des honoraires de type Salman Khan ou Shah Rukh Khan » pour The Family Man. Mais, il s’est une fois de plus avéré faux.

Manoj Bajpayee sur les plateformes OTT paie plus les stars d’Hollywood

Rejetant l’idée, Manoj Bajpayee a partagé : « Yeh OTT wale producteur régulier se kam nahi hai (les plateformes OTT sont tout aussi mauvaises que les producteurs réguliers). Ils paieront les grandes stars. Je n’ai pas reçu le genre d’argent que je devrais avoir pour The Family Homme. » Faisant une déclaration choquante, l’acteur de The Family Man a expliqué que la même plate-forme OTT serait prête à dépenser d’énormes sommes d’argent pour une célébrité hollywoodienne. « Gora aayega, show karega to de denge (Si un acteur blanc fait le show, il paiera) », a-t-il déclaré.

En comparant la stratégie de rémunération des plateformes OTT aux marques des marques chinoises, la remarque sarcastique de Manoj Bajpayee était : « Les marques ont des usines en Chine parce qu’il y a de la main-d’œuvre bon marché. De même, je suis la main-d’œuvre bon marché ici. Prenant l’exemple de la populaire série Web Jack Ryan de la star hollywoodienne John Krasinski, Manoj a déclaré que ces acteurs étaient payés, « bhar bhar ke (une grosse somme) ».

L’intrigue de Family Man

The Family Man tourne autour d’un espion de classe mondiale, Srikant Tiwari. Il atterrit dans une chaîne hilarante d’événements chaotiques essayant de protéger son pays tout en protégeant sa famille des secrets mortels de son travail. Manoj Bajpayee a été vu pour la dernière fois dans le film Disney+Hotstar Gulmohar