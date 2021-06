Nous entendons tous parler de guerres de streaming et de l’intensité de cet espace entre les concurrents, mais vous vous tournez vers les médias sociaux et Amazon Prime Video et Netflix sont un régal pour leurs fans !

Le dernier exemple de leur camaraderie a fait surface hier alors que les deux marques se sont livrées à une plaisanterie amusante sur les débuts de Manoj Bajpayee avec Netflix pour sa prochaine série.

La saison 2 de « The Family Man », lancée la semaine dernière, a été un succès retentissant avec l’amour affluant des critiques et des consommateurs. Après la sortie de la bande-annonce de son prochain « Ray » original, Netflix a publié un message original sur les réseaux sociaux disant « @ManojBajpayee arrive dans une série Netflix. Nous aimons que vous fassiez partie de cette famille, Man – Ray »

Amazon Prime Video n’a pas tardé à réagir à la même chose en publiant: « Srikant, Job badalne mein bada changement drastique hua hoga nah?. »

srikant, travail badalne mein bada changement drastique hua hoga na? https://t.co/HtFgYLM4UV – vidéo amazon prime (@PrimeVideoIN) 8 juin 2021

Alors que la série de tweets est devenue virale en un rien de temps, l’acteur s’est finalement tourné vers Twitter pour répondre à la tendance en publiant « Hahahahaha, c’est de la plaisanterie de première classe !! Job nahi rôle badla hai !!!

Hahahahaha c’est de la plaisanterie de première classe !! Job nahi rôle badla hai !!! – manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) 9 juin 2021

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Amazon Prime et Netflix se livrent à certaines des plaisanteries les plus amusantes sur les réseaux sociaux. En 2020, alors que le monde attendait avec impatience la deuxième saison de « Mirzapur 2 », Netflix a sorti une vidéo mettant en vedette Ali Fazal et Shriya Pilgaonkar. Les fans ont inondé les commentaires concernant la saison 2; sous-titrant la vidéo, « @primevideoin Batao Bhai, log puch rahe hai », à laquelle Amazon Prime Video avait répondu avec effronterie en tweetant « arey, seedha seedha bolo tumhe dekhna hai?. » Netflix a rétorqué la même chose avec « @yehhainmirzapur tu dis Guddu bablu nous disons Atapi Vatapi. »

Avec le lancement du festival de streaming de 2 jours de Netflix l’année dernière, Amazon Prime Video a publié une annonce amusante intitulée « No Fest, Just Facts » où la description de l’annonce YouTube disait: « Diffusion gratuite de divertissements à succès illimités, d’émissions de télévision, d’Amazon Originals et des films premium pour non seulement 2 mais 30 jours complets !. » Beaucoup excentrique?

Miroir Miroir au mur, est-ce la rivalité la plus amicale de toutes ? Eh bien, si l’histoire est quelque chose à suivre, nous pouvons parier là-dessus à coup sûr !