Manoj Bajpayee réagit au tweet décalé de Shahid Kapoor sur la bande-annonce de «  The Family Man 2  »

Shahid Kapoor a profité mercredi de son pseudo Twitter pour exprimer qu’il se sentait exclu après que le duo de réalisateurs Raj & DK a publié la bande-annonce du starter de Manoj Bajpayee et Samantha Akkineni « The Family Man 2 » et a mentionné que la série sortira sur OTT en juin. 4.

Pour les non-initiés, l’acteur de «Kabir Singh» devrait faire ses débuts numériques avec le duo.

Le duo de réalisateurs a partagé mercredi la bande-annonce de la saison 2 tant attendue sur Twitter et a écrit dans la légende: « Comme promis. Cet été. Nous vous apportons # TheFamilyManSeason2. »

Shahid a tweeté le tweet et a écrit: « Je suis plein FOMO (peur de manquer) LOMO lelo, etc. »

La réaction de Shahid au tweet de Raj & DK ou on pourrait même dire la bande-annonce, a laissé l’acteur Manoj Bajpayee en deux et il a pris le fil et a laissé tomber quelques émojis rieurs. Raj & DK ont ajouté: « Hahaha … @BajpayeeManoj a réussi !! »

Jetez un œil ici:

Je suis plein FOMO LOMO lelo etc. etc. https://t.co/VY67LBcUVP – Shahid Kapoor (@shahidkapoor) 19 mai 2021

– manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) 19 mai 2021

Amazon Prime Video a publié mercredi une bande-annonce captivante de « The Family Man 2 » qui présente le retour du Family Man le plus attachant du pays, alias Srikant Tiwari, joué par Manoj Bajpayee. Cette saison, Srikant Tiwari sera opposé à un nouvel adversaire puissant et brutal nommé Raji, essayé par Samantha Akkineni.

La saison en 9 parties du thriller verra Srikant continuer à se bousculer entre la dualité d’être un père de famille de la classe moyenne et un espion de classe mondiale et d’essayer de sauver la nation d’une attaque imminente. Remplie de rebondissements passionnants et d’un point culminant inattendu, la saison à venir de la série dramatique d’action énervée donnera un aperçu fascinant des deux mondes de Srikant.

Quant à la collaboration de Shahid avec Raj & DK, l’acteur avait confirmé qu’il ferait ses débuts numériques avec le duo de réalisateurs plus tôt cette année.

Parlant de ses débuts numériques, Shahid Kapoor avait déclaré dans un communiqué: « Je tenais à collaborer avec Raj et DK depuis un certain temps. Mon émission indienne préférée sur Amazon Prime Video est The Family Man. Je ne pouvais penser à personne de mieux. pour mes débuts numériques qu’eux. Amazon Prime Video est un service fabuleux et c’est un privilège de travailler avec eux. J’ai adoré l’idée de l’histoire quand je l’ai entendue pour la première fois et depuis, ça a été une aventure passionnante jusqu’à présent! J’ai hâte de partagez cette série avec le public. »

« Pour nous, l’objectif est toujours de nous mettre au défi de faire mieux avec chaque film ou série que nous réalisons. » a déclaré le duo de créateurs Raj et DK.

«C’est notre scénario préféré et c’est vraiment un travail d’amour. Nous avons trouvé un match parfait à Shahid! Il a toujours été notre premier choix pour cette série. Nous nous sommes entendus immédiatement et nous sommes sur la même longueur d’onde depuis la première fois que nous nous sommes entretenus. Shahid est un acteur passionnant à regarder et avec qui travailler! L’intensité qu’il apporte à ses rôles est incroyable. Notre relation de longue date avec Amazon Prime Video nous fait nous sentir plus responsables envers chaque série que nous faisons avec eux. Ils ont été des partenaires fantastiques. Et nous avons hâte de créer cette série », avait ajouté le duo.