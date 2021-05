Manoj Bajpayee réagit à Sidharth Shukla, les plans de Shehnaaz Gill de regarder «  The Family Man  »

La bande-annonce du très attendu « The Family Man 2 » est sortie la semaine dernière et les médias sociaux sont en effervescence depuis. La candidate de «Bigg Boss 13», Shehnaaz Gill, s’est rendue lundi 24 mai sur Twitter pour exprimer à quel point elle aimait regarder la bande-annonce de la série Web. En taguant son co-concurrent « BB13 », Sidharth Shukla, Shehnaaz a proposé de revoir la première saison de « The Family Man ».

«Family Man ka trailer dekh kar mazza aa gaya @sidharth_shukla Saison 1 wapas dekhna banta hai, que dire? #LoveTheFamilyMan », a-t-elle écrit.

Family Man ka trailer dekh kar mazza aa gaya @sidharth_shukla Saison 1 Wapas Dekhna Banta Hai, que dire? #LoveTheFamilyMan – Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) 24 mai 2021

En réponse au tweet de Shehnaaz, Sidharth dit qu’il ne peut pas être plus d’accord avec elle et félicite également Manoj Bajpayee pour la bande-annonce à bascule.

«Sri, Sri, Srikant ji, le gars pas si minimum ko wapas dekhna hi padega. Je ne peux pas être plus d’accord @ishehnaaz_gill, #LoveTheFamilyMan @BajpayeeManoj, kya kadak trailer hai! » Sidharth a écrit.

Sri, Sri, Srikant ji, le gars pas si minimum ko wapas dekhna hi padega. Je ne peux pas être plus d’accord @ishehnaaz_gill , #LoveTheFamilyMan @BajpayeeManoj , kya kadak trailer hai! https://t.co/RnF5KUyUU5 – Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) 24 mai 2021

Bientôt, un Bajpayee excité répond au tweet de Sidharth en disant que leur plan lui donne « FOMO, LOLO, ROFLO » tout en ajoutant qu’il souhaite également les rejoindre pour regarder à nouveau la première saison.

« @Ishehnaaz_gill @sidharth_shukla Tumlog ka plan sunkar mujhe FOMO, LOLO, ROFLO ho raha hai … principal bhi aa raha hoon les gars, simple liye ruko », a tweeté Bajpayee.

@ishehnaaz_gill @sidharth_shukla Tumlog ka plan sunkar mujhe FOMO, LOLO, ROFLO ho raha hai … main bhi aa raha hoon les gars, simple liye ruko – manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) 24 mai 2021

Plus tôt lundi, Manoj s’est rendu sur Twitter pour célébrer 40 millions de vues sur la bande-annonce de « The Family Man 2 », affirmant qu’il était honoré de cet exploit.

Créé par le duo non-conformiste, Raj et DK, «The Family Man 2» sortira sur Amazon Prime Video le 4 juin. Cette saison présentera le retour du Family Man le plus attachant du pays, alias Srikant Tiwari, joué par Manoj Bajpayee, qui être opposé à un nouvel adversaire puissant et brutal nommé Raji, essayé par Samantha Akkineni. Cette saison marquera également les débuts numériques de Shahid Kapoor avec Raj et DK.

La saison en 9 parties du thriller verra Srikant continuer à se bousculer entre la dualité d’être un père de famille de la classe moyenne et un espion de classe mondiale et d’essayer de sauver la nation d’une attaque imminente. Remplie de rebondissements passionnants et d’un point culminant inattendu, la saison à venir de la série dramatique d’action énervée donnera un aperçu fascinant des deux mondes de Srikant.