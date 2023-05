Manoj Bajpayee qualifie Anurag Kashyap d’homme «excentrique fou» révélant pourquoi il n’a pas dirigé Shool

Anurag Kashyap a fait beaucoup de gros titres, mais pas à cause de son film mais pour son comportement et ses déclarations non conventionnels. Il y a à peine un jour, il a affirmé comment il avait approché la superstar sud-indienne Chiyaan Vikram pour son film Kennedy, qui est projeté aux Oscars en 2023, et a expliqué que la star de Ponniyin Selvan ne lui était jamais revenue. Et immédiatement après cela, Chiyyan Vikram a mentionné qu’il l’avait lui-même appelé, mais il n’y a pas eu de réponse, le cinéaste a été massivement trollé après cela. Et au milieu de toutes ces allégations, Manoj Bajpayee, qui partage un lien fort avec le cinéaste, l’a qualifié d’homme fou et excentrique pour ne pas avoir tourné Shool.

Shool a été écrit par Anurag Kashyap, et c’est à ce jour l’un des meilleurs films de Manoj Bajpayee. Dernièrement, Manoj, qui a fait la promotion de sa dernière sortie, Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai, a largement parlé d’Anurag et de la façon dont il est toujours déçu de ne pas avoir dirigé Shool. Le qualifiant d’homme fou et excentrique pour avoir refusé l’opportunité en or de réaliser le film, il s’est adressé à une publication et a déclaré : « Vous ne trouverez pas d’homme plus excentrique. Il avait du travail ; il était responsable ; il avait écrit Shool , mais il ne l’a pas dirigé. Il est têtu, mais plus que têtu, il est fou. ».