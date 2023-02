Manoj Bajpayee partage le premier aperçu de la nouvelle émission avec Sharmila Tagore, les fans disent “The Family Man socha tha”

Récemment, Manoj Bajpayee s’est rendu sur Instagram et a promis à ses abonnés de réunir sa famille, ce qui a amené beaucoup à penser au retour de The Family Man, et a annoncé ce qu’il voulait vraiment dire par sa vidéo précédente.

Purifiant l’air, Manoj s’est rendu sur son Instagram mercredi pour partager qu’il s’agissait bien d’une annonce, mais pas de The Family Man 3 mais d’un autre projet de streaming Gulmohar, qui marquera les débuts de la star vétéran Sharmila Tagore.

Les fans ont réagi, l’un d’eux a écrit : “Family man socha tha.” Le second a dit : “Ye toh triche hai manoj bhai.” Le troisième a dit: “Le père de la famille du Maine soocha tha . Ye to bouncer a gaya.” Le quatrième a dit: “Désolé mais j’attends toujours le père de famille.”





Il a partagé l’affiche du film “Gulmohar”, qui est un drame familial multigénérationnel se déroulant au cœur de la capitale, et rassemble un casting de stars, dont Padma Bhushan et l’actrice primée nationale et ancienne chef du CBFC, Sharmila Tagore fait ses débuts numériques, Amol Palekar, Suraj Sharma et Simran.

Parlant du film, Manoj Bajpayee a déclaré : “Se lancer dans un nouveau défi avec le film Gulmohar, sortir de ce que j’ai l’habitude de jouer. ‘Gulmohar’ est un film rempli d’amour, d’attention et de confort. Il explore les différents les liens qui existent au sein d’une famille et ce qui fait d’une maison un chez-soi.”

Le film, dont la sortie est prévue le 3 mars, a été réalisé par Rahul Chittella et écrit par Rahul Chitella et Arpita Mukherjee. Sharmila Tagore a déclaré: “‘Gulmohar’ est une histoire de famille qui concerne tous. C’est un équilibre entre tradition et modernité et comment les familles peuvent combler cet écart avec amour et chaleur”.

Plus tôt, Manoj Bajpayee a partagé son point de vue sur le débat brûlant en cours sur le cinéma Nord contre Sud et a déclaré que la division du film sur la base des États est injuste. RRR de SS Rajamouli, Pushpa The Rise Part One d’Allu Arjun et KGF Chapter 2 de Yash ont pris le box-office indien par

En parlant à ETimes, Manoj a déclaré: “Cela n’a jamais été au nord ou au sud. Pour moi, l’Inde va du Cachemire à Kanyakumari et non du Cachemire à Delhi. C’est comme ça que je vois l’Inde. Si les films Telugu marchent bien, je serai tout aussi fier comme quand un film hindi marche bien. Diviser le cinéma en régions n’est pas juste. C’est bien que cette discussion ait commencé parce que nous concluons maintenant que le cinéma appartient à tout le monde en Inde. (Avec les contributions de l’IANS)



