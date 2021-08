Manoj Bajpayee est sans aucun doute l’un des artistes les plus populaires de l’industrie cinématographique indienne. Ses rôles non conventionnels et son jeu d’acteur somptueux donnent envie à tout le monde de voir plus de son travail.

En fait, quand il s’agit d’essayer de trouver du travail dans l’entreprise, il y a beaucoup d’efforts. Parfois, cela vient du casting, et d’autres fois, de la politique non invitée ou du népotisme.

En parlant de la même chose, dans une interview avec Hindustan Times, Manoj Bajpayee a parlé de son voyage.

Il a déclaré: «Ce n’a certainement pas été un lit de roses. Lorsque vous lisez ces interviews, cela en dit long sur le voyage aussi. Un jour, j’écrirai mon autobiographie, alors tu sauras comment c’était. Vous ne pouvez pas vraiment le résumer en une interview de 15 minutes »,

« Tout ce que je dirai, c’est que j’ai eu pas mal de hauts et de bas, c’était un tour de montagnes russes. Je ne souhaiterais jamais que quelqu’un d’autre se mette à ma place parce que les 25 années n’ont été qu’une lutte pour obtenir des films et de bons rôles »,

« Ce qui est révolu est révolu mais en même temps, l’industrie a été très compétitive et acharnée. Quiconque essaie de se respecter et de croire en ses rêves, il y aura des gens qui deviendront des ennemis. Ils s’attendront à ce que vous travailliez selon leurs rêves mais de la manière dont j’ai été élevé, je n’étais pas prêt à vivre leurs rêves, je n’étais là que pour vivre les miens. Tout s’est heurté. Enfin, j’ai survécu pendant 25 ans dans cette industrie »,

«J’essaie d’évoluer en tant qu’acteur et personne tout le temps, en apprenant de nouvelles astuces du métier, en perfectionnant mes compétences et en essayant de faire partie d’une nouvelle narration. C’est ce que j’ai toujours fait et ce que je fais en ce moment. Je suis très heureux que par la grâce de Dieu, mon voyage ait été miraculeux. J’ai survécu à toute la politique, aux objets aveugles, à toutes sortes d’oppositions puissantes, et je suis ici. Et je serai ici jusqu’à ce que je le souhaite. Je suis un dur à cuire,

Côté travail, Manoj apparaît ensuite dans le film « Dial 100 » de Rensil D’Silva, dans lequel il incarne un flic dont la vie bascule lorsqu’il reçoit un appel de détresse d’une mère vengeresse endeuillée. Le 6 août, le film, qui met également en vedette Neena Gupta et Sakshi Tanwar, sortira sur Zee5.