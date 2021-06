Manoj Bajpayee, l’émission de Samantha Akkineni commence à diffuser avant la date annoncée

Les fans de « The Family Man » attendaient avec impatience la deuxième saison. Les créateurs avaient annoncé la date de première sur Amazon Prime Video le 4 juin. Mais il y a des nouvelles incroyables pour les fans ! « The Family Man 2 » a commencé à être diffusé quelques heures plus tôt qu’annoncé. La plate-forme de streaming qui a surpris les fans l’a définitivement rendue excitante pour eux.

Parlant de la prémisse de ‘The Family Man 2’, Prime Video le décrit comme « Srikant Tiwari a quitté TASC et travaille dans le secteur privé pour passer plus de temps avec la famille. Un nouvel ennemi puissant l’oblige à revenir. Srikant doit maintenant découvrez et déjouez une dangereuse coalition entre un vieil ennemi et un groupe dormant d’insurgés étrangers. Mais le danger est bien plus proche de nous. Cette fois-ci, personne n’est à l’abri ! »

Le casting de la série à succès comprend Manoj Bajpayee, Samantha Akkineni, Priyamani, Sharib Hashmi, entre autres.

Récemment, tout en parlant de ce qui nous attend dans la deuxième saison, Manoj a déclaré à Indian Express : « La famille a évolué, Srikant a évolué et il a de nouveaux défis sur le plan professionnel et je suis toujours curieux de savoir comment les gens vont recevoir Srikant dans ces nouvelles circonstances, comment ils accueilleront ce personnage explosif comme celui de Samantha. De cette façon, je suis assuré que nous avons un excellent produit en main.

Lors du casting de Samantha dans l’émission, Krishna DK de Raj & DK a déclaré : « Nous avions écrit un personnage tamoul. La première règle que nous suivons depuis la première saison était que nous allions chercher un acteur tamoul. »