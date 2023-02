Manoj Bajpayee, le film de Sharmila Tagore traite des équations amour-haine dans la famille, les fans disent “réconfortant”

Samedi, le réalisateur de Gulmohar a sorti la bande-annonce du film familial réconfortant mettant en vedette Manoj Bajpayee, Sharmila Tagore, Amol Palekar, Simran et Suraj Sharma. Partageant la bande-annonce, les créateurs ont écrit : “Le changement n’est jamais facile, mais la seule chose qui nous maintient enracinés est la famille. Et cette famille a tout notre #GulmoharOnHotstar en streaming à partir du 3 mars.

Pendant ce temps, laissant tomber la bande-annonce, Manoj Bajpayee a écrit : “Famille Meri Batra, aapko apne parivaar ke saath swagat karti hai. #GulmoharOnHotstar en streaming à partir du 3 mars.”





Les internautes ont réagi à la bande-annonce du film, l’un d’eux a écrit : “Très excité de regarder ça. Une telle bande-annonce réconfortante. Et le casting est fabuleux. Le deuxième a dit: “Fantastique bande-annonce touchant les lignes félicitations aux écrivains.” Le troisième a dit: “Superbe bande-annonce !! J’attends avec impatience de voir… » Le quatrième a déclaré : « Manoj Bajpayee a volé la remorque… cet homme ne déçoit jamais.

Le cinquième a dit : « En ce moment. … où la jeune génération choisit une famille neutre plutôt que de rejoindre la famille …. histoire importante … ” Le sixième a dit: “jeetega yeh film naam hi kitna pyara hai iska toh film socha upar se légendes comme Sharmila ji & Manoj Bajpayee pehli bar ensemble.

Gulmohar tourne autour de la famille multigénérationnelle Batra qui est prête à quitter leur maison familiale de 34 ans « Gulmohar » et comment ce changement dans leur vie est une redécouverte des liens qui les ont unis en tant que famille avec des secrets personnels et des insécurités. Une décision prise par Kusum (Sharmila Tagore) surprend la famille, en particulier son fils Arun (Manoj Bajpayee) et d’autres suivent.

En parlant du film, Manoj Bajpayee a déclaré : « Gulmohar est un film avec beaucoup de cœur et d’amour. Il explore les simplicités et les complexités qui se trouvent au sein d’une famille. Situé au cœur de notre capitale, c’est un film auquel tout le monde peut s’identifier. Avec un casting stellaire, Gulmohar rend justice à chaque personnage et chacun se démarque des autres. En espérant que le public puisse profiter de ce film avec sa famille sur Disney + Hotstar. »

Pendant ce temps, Sharmila Tagore a déclaré: «Gulmohar montre comment des individus multigénérationnels peuvent se rassembler tout en vivant leur vie individuelle. Rahul Chittella a une vision très nuancée et empathique des relations interpersonnelles et il a magnifiquement exploré ces équations. J’aime la façon dont le film a pris forme et j’ai hâte que le film sorte sur Disney + Hotstar le 3 mars.