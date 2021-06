Manoj Bajpayee, Kay Kay Menon et la star d’Ali Fazal donnent un aperçu des histoires intemporelles de Saytajit Ray

Quatre histoires, trois réalisateurs, deux écrivains et une légende. « RAY » de Netflix est une série d’anthologies avec des histoires captivantes inspirées des œuvres de Satyajit Ray. La bande-annonce nous donne un aperçu de ces histoires intemporelles au fur et à mesure qu’elles prennent vie. Avec une pléthore d’émotions, les contes – Hungama Hai Kyon Barpa, Forget Me Not, Bahrupiya et Spotlight, sont pleins de rebondissements, de sensations fortes et de rebondissements. ‘RAY’ devrait sortir le 25 juin 2021 – exclusivement sur Netflix !

Dirigées par Abhishek Chaubey, Srijit Mukherji et Vasan Bala, ces histoires présentent des personnages complexes et complexes interprétés par Manoj Bajpayee, Gajraj Rao, Ali Fazal, Shweta Basu Prasad, Anindita Bose, Kay Menon, Bidita Bag, Dibyendu Bhattacharya, Harshvarrdhanika Madan, Chandan Roy Sanyal, Akansha Ranjan Kapoor, entre autres.

Parlant de son film dans Ray ‘Hungama Hai Kyon Barpa’, le réalisateur Abhishek Chaubey a déclaré: « Je suis attiré par les histoires qui tournent avec fantaisie et humour. Presque personne ne les fabrique mieux que Satyajit Ray et une chance de raconter cette histoire est une excellente opportunité pour moi. Avec Manoj Bajpayee et Gajraj Rao se jouant à l’écran, Hungama Hai Kyon Barpa, j’espère que c’est autant de plaisir à regarder qu’à faire. Super content de la série et j’ai hâte que les gens pour le regarder! »

Réfléchissant à ses œuvres dans Ray ‘Forget me Not’ et ‘Bahrupiya’, le réalisateur Srijit Mukherjee a déclaré : « Satyajit Ray a été une grande inspiration dans ma vie. Après avoir fidèlement donné vie à deux histoires de Ray dans Feluda Pherot, c’est un honneur et très enrichissant de réinterpréter deux autres histoires de Ray dans un espace résolument plus sombre. J’ai également eu l’occasion de travailler avec une distribution brillante comprenant des acteurs comme Kay Kay Menon, Ali Fazal et Sweta Basu Prasad à travers les deux histoires. Je suis ravi de voyez comment les téléspectateurs réagiront à ces personnages imparfaits et quelque peu brisés. »

En repensant à son expérience de travail sur « Spotlight », son histoire dans « Ray », Vasan Bala déclare : « Spotlight est inspiré par les œuvres prolifiques et éclairantes de Ray. Une opportunité qui m’a amené à collaborer avec un talent merveilleux. , conte original et musical de certains personnages très intéressants. Harshvarrdhan Kapoor, Radhika Madan, Akanksha Ranjan Kapoor et Chandan Roy Sanyal sont sous une forme crépitante. J’ai hâte que le public regarde et réagisse. »