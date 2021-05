Manoj Bajpayee est «loin de tout le monde, partout» | Nouvelles des gens

Mumbai: Manoj Bajpayee est actuellement dans les montagnes et dit qu’il est loin de tout le monde et de partout. L’acteur a publié samedi une gamme de photos sur Instagram de sommets de montagnes et d’un arc-en-ciel, bien qu’il se soit abstenu d’informer les fans de sa position actuelle.

« Loin de tout le monde et partout ….. !!!! » il a écrit en légende.

Sur le plan du travail, il a récemment été vu jouer un policier nommé ACP Avinash, dans le film numérique « Silence … Can You Hear It ».

Le film à suspense mystère comprend également Prachi Desai, Arjun Mathur, Sahil Vaid, Vaquar, Barkha Singh, Shirish Sharma, Sohaila Kapoor, Amit Thakkar et Garima Yagnik.

Il sera bientôt vu dans la deuxième saison de la série Web populaire « The Family Man ».