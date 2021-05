Manoj Bajpayee BREAKS SILENCE à la demande pour interdire les séries

Au milieu du gouvernement du Tamil Nadu cherchant à interdire la projection de la série Web « The Family Man 2 » sur la plate-forme OTT Amazon Prime Video, l’acteur Manoj Bajpayee, qui incarne le Family Man le plus attachant du pays, alias Srikant Tiwari, se bousculant entre la dualité d’être un milieu -un homme de famille de classe et un espion de classe mondiale et essayant de sauver la nation d’une attaque imminente, s’est ouvert sur la controverse sur la représentation des Tamouls d’Eelam.

Dans une interview avec Bollywood Hungama, Manoj a déclaré: « Humare team mein jo principaux leaders hai, jo lead kar rahe hai iss show ko, khaas kar ke season two ko, yeh zyadatar Tamilians hai (Ceux qui dirigent notre émission, en particulier la deuxième saison , sont principalement des Tamiliens). Raj et DK, Samantha (Akkineni), Priyamani, Suman (Kumar), qui est l’écrivain… Qui peut être une meilleure personne que ces gars-là pour protéger les intérêts des Tamouls, des amis et des téléspectateurs? Je ne pense pas que quiconque puisse être meilleur qu’eux. Ce sont eux qui ont dirigé ce spectacle, ils ont créé ce spectacle et ils ont fait tout leur possible pour montrer leur respect pour la culture et les sensibilités tamoules. «

Il a ajouté: « Vous vous sentirez très fier de la série. C’est une série qui croit en la diversité. Veuillez regarder cette émission et vous vous sentirez très fier de cette émission pour le fait qu’elle vous raconte non seulement une bonne histoire, mais elle vous raconte aussi à quel point ce spectacle et les créateurs sont fiers de la culture et de la sensibilité tamoules. «

Pendant ce temps, les cinéastes Raj et DK, qui ont réalisé la prochaine série Web Amazon Prime Video « The Family Man Season 2 », ont répondu mardi aux appels à l’interdiction de la série, notant que des hypothèses avaient été formulées sur la base de quelques plans de la bande-annonce. .

Dans la déclaration partagée par l’acteur Manoj Bajpayee, Raj et DK ont déclaré: « Certaines hypothèses et impressions ont été formulées sur la base de quelques plans de la bande-annonce. Beaucoup de nos principaux membres de la distribution, ainsi que des membres clés de la création et de l’écriture L’équipe, sont des Tamiliens. Nous sommes très conscients des sentiments du peuple tamoul et de la culture tamoule et n’avons rien d’autre que le plus grand amour et le plus grand respect envers notre peuple tamoul. «

Invitant les gens à regarder l’émission en premier, ils ont poursuivi: «Nous avons consacré des années de travail acharné à cette émission et nous nous sommes efforcés de présenter à notre public une histoire sensible, équilibrée et fascinante – tout comme nous l’avons fait dans Season 1 de l’émission. Nous demandons à tout le monde d’attendre et de regarder l’émission lorsqu’elle sortira. Nous savons que vous l’apprécierez une fois que vous la regarderez. «

La bande-annonce récemment publiée de « The Family Man Season 2 » avait atterri dans de graves problèmes pour son récit.

Lundi, le gouvernement du Tamil Nadu avait demandé au ministère de l’Information et de la Radiodiffusion d’arrêter ou d’interdire la diffusion de la série pour avoir prétendument dépeint les Tamouls d’Eelam sous un jour négatif.

Selon les rapports, plus tôt, le député de Rajya Sabha Vaiko a également écrit une lettre au ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Prakash Javadekar, demandant une interdiction de la série déclarant qu’elle dépeignait les Tamiliens comme des terroristes.

« The Family Man » est une série dramatique d’action, qui raconte l’histoire d’un homme de la classe moyenne, Srikant Tiwari, interprété par Bajpayee qui travaille pour une cellule spéciale de l’Agence nationale d’enquête.

La série a été créée et dirigée par Raj et DK et la nouvelle saison verra Bajpayee et JK Talpade reprendre leurs rôles avec Priya Mani et Sharad Kelkar. Cette saison verra Srikant et Sharib Hashmi entreprendre une mission plus grande et plus meurtrière. La série primée Amazon Original marque les débuts numériques de la superstar du Sud Samantha Akkineni qui rejoint le casting de l’ensemble stellaire en tant que Némésis de Srikant. Produit par D2R Films, l’émission tant attendue sera bientôt lancée exclusivement sur Amazon Prime Video dans plus de 240 pays et territoires le 5 juin 2021.