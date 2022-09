Manoah des Blue Jays remporte un parrainage caritatif de 100 000 $ pour la défense de Kirk

Après avoir défendu son coéquipier à la suite d’une attaque d’intimidation en ligne, le lanceur des Blue Jays de Toronto, Alek Manoah, a reçu le premier « parrainage pour l’esprit sportif » de Dove Men+Care.

Le parrainage, qui sera officiellement attribué à Manoah avant le match de mardi contre les Yankees de New York au Rogers Centre, est accompagné d’un produit de 100 000 $ qui sera reversé à une œuvre de bienfaisance.

L’acte d’esprit sportif en question a été affiché sur les réseaux sociaux lors d’une interaction entre Manoah et l’animateur de radio TSN Montréal Matthew Ross le 14 septembre, après que Ross ait fait un commentaire négatif sur le poids du receveur des Blue Jays Alejandro Kirk. Bell Média est la société mère de TSN et CTV.

“C’est mignon et tout, mais c’est aussi embarrassant pour le sport. Donner à des gars comme ça de l’importance alimente les stéréotypes négatifs”, a écrit Ross dans un tweet maintenant supprimé en réponse à une vidéo de Kirk courant de la première assiette à la maison publiée par le Toronto Blue Geais.

Manoah n’a pas tardé à prendre la défense de son coéquipier, en tweetant à Ross : “Ce qui est vraiment embarrassant pour le sport, ce sont les gens qui s’appellent Matthew et qui n’ont jamais joué un jour dans les ligues majeures en pensant qu’ils peuvent contrôler le récit et les stéréotypes. Allez-y et dites à ce gamin de 8 ans qui est en surpoids de 10 livres qu’il devrait arrêter maintenant.

“Éloignez-vous simplement du clavier et laissez [Kirk] inspirer ces enfants à continuer à poursuivre leurs rêves et à poursuivre la grandeur », a-t-il ajouté peu de temps après.

Ce qui est en fait embarrassant pour le sport, ce sont les gens qui s’appellent Matthew et qui n’ont jamais joué un jour dans les grandes ligues en pensant qu’ils peuvent contrôler le récit et les stéréotypes. Allez-y et dites à cet enfant de 8 ans qui pèse 10 livres de plus qu’il devrait arrêter maintenant. Ou https://t.co/c4cbTABMbx – MANOAH (@Alek_Manoah6) 15 septembre 2022

Après quelques allers-retours entre Manoah et Ross, Ross a finalement supprimé ses tweets et son compte Twitter. Quelques jours plus tard, il a publié des excuses sur les comptes de médias sociaux de son podcast.

“Je tiens à m’excuser sincèrement auprès d’Alejandro Kirk, d’Alek Manoah, des Blue Jays de Toronto, des fans des Jays et de toute autre personne offensée par mon tweet initial”, a-t-il déclaré.

« Les mots étaient durs. Le sentiment était hors limites et je le regrette profondément. Période.”

Dans une interview accordée à CTV News Toronto mardi, Manoah a déclaré qu’il pensait ce qu’il avait dit “du fond du cœur”.

“Il y a beaucoup de trolls là-bas”, a déclaré Manoah. “Mais la plus grande chose que j’ai vue avec ce tweet négatif, c’est qu’il provenait d’un compte vérifié [..] Il a évidemment une voix que les gens écoutent et je n’étais pas d’accord avec la façon dont il utilisait sa plate-forme pour apporter de la négativité à l’un de nos joueurs.

Manoah a fait l’éloge de Kirk, disant qu’il “joue et travaille si dur”.

“C’est un excellent coéquipier et il inspire beaucoup de gens à vouloir être formidables.”

À propos de la relation entre Kirk et Manoah, Manoah a déclaré qu’ils étaient proches “sur et en dehors du terrain”.

“Mon lien avec lui est assez étroit et nous le savons tous les deux”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons même pas vraiment besoin d’en parler beaucoup. Il sait que je le soutiens quoi qu’il arrive, je sais qu’il a ma chance quoi qu’il arrive – il sera toujours mon frère.”

Le receveur des Blue Jays de Toronto, Alejandro Kirk, peut être vu ci-dessus. (Abby O’Brien/CTV News Toronto)

Après avoir été informé qu’il était le récipiendaire du premier “parrainage d’esprit sportif” de Dove Men+Care, Manoah a décidé qu’il ferait don des bénéfices à KidsSport.

“KidsSports est une organisation qui permet à la prochaine génération de joueurs de continuer à jouer – ils viennent d’horizons différents, ils ne sont pas tous des athlètes stéréotypés”, a-t-il déclaré.

“C’est très difficile d’arriver à ce stade [in the MLB]alors pourquoi allons-nous jeter des connotations négatives supplémentaires sur les enfants alors que c’est déjà assez difficile ? »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il espérait que les fans retireraient de tout cela, Manoah a déclaré qu’il espérait qu’ils ne laisseraient jamais la négativité les retenir.

“Continuez à suivre vos rêves, quoi qu’il arrive”, a-t-il déclaré.

“Il y aura beaucoup de gens négatifs, beaucoup de gens qui essaieront de vous rabaisser, mais continuez à suivre vos rêves et à travailler dur, tant que vous aimez ce que vous faites.”