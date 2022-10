Manny’s Deli, une institution de Chicago, organisera un événement de livraison d’une nuit à Crystal Lake mais plus au futur dispensaire – Shaw Local

Un service de livraison de restaurants de la région de Chicago prévoit toujours de mettre en place une épicerie éphémère d’une nuit à Crystal Lake, mais a annulé son intention de le faire dans un dispensaire de marijuana en construction.

Manny’s Delicatessen et DwellSocial, un service de livraison de restaurant, s’associeront pour un événement pop-up vendredi soir, au cours duquel les commandes des résidents seront disponibles pour livraison ou ramassage à domicile.

“Hé, Crystal Lake, nous sommes ravis d’apporter le célèbre Manny’s Deli en ville pour le dîner vendredi”, selon le DwellSocial page d’événement.

La charcuterie juive classique, qui a ouvert ses portes en 1942, proposera une grande variété de sandwichs, soupes, bagels et schmear.

La nourriture sera livrée quoi qu’il arrive, mais vendredi soir, DwellSocial cherchait toujours un site à Crystal Lake où les clients pourraient venir chercher, a déclaré le PDG de DwellSocial, Allen Shulman.

Plus tôt cette semaine, certains résidents de Crystal Lake ont exprimé leur confusion sur les réseaux sociaux quant à savoir si le service de charcuterie remplaçait le dispensaire, AmeriCanna Dream, qui est prévu au 501 Pingree Road, le site d’un ancien Culver’s.

Bien que ce soit à l’origine le lieu de ramassage prévu – le lieu de ramassage habituel de DwellSocial, au Dole, est temporairement indisponible – après avoir découvert que le site était un parking vide, DwellSocial a décidé de déménager pour vendredi, a déclaré Shulman.

Manny’s est situé au 1141 S. Jefferson St. dans le South Loop de Chicago, juste à l’est de l’Université de l’Illinois à Chicago.

L’épicerie a commencé à s’associer à DwellSocial pendant la pandémie, a déclaré le copropriétaire Dan Raskin, alors que manger sur place n’était pas une option.

Le partenariat est devenu un excellent moyen pour Manny’s et d’autres restaurants de faire connaître – et leur nourriture – à un public plus large, a déclaré Raskin.

“Nous connaissons des gens à Crystal Lake comme Manny”, a déclaré Shulman. “Et nous voulons nous assurer que tout Chicagoland a la possibilité de commander dans tous ces grands restaurants.”

Quant au dispensaire prévu, AmeriCanna Dream a été approuvé par le conseil municipal en octobre dernier et est actuellement en cours de construction, a déclaré la directrice du développement communautaire de Crystal Lake, Katie Cowlin.

Le dispensaire a reçu un licence d’état en juillet, et le site a déjà fait l’objet de plusieurs inspections, a déclaré Cowlin.

Les clients de Manny pourront récupérer leur nourriture à partir de 16h45 vendredi. Les commandes doivent être passées avant jeudi midi.

Pour plus d’informations, visitez la page de l’événement DwellSocial sur dwellsocial.com/projects/6610.