Manny Ramirez et Johnny Damon prendront la parole au Mohegan Sun le 9 novembre

De 20h à 21h ce soir-là, Mohegan Sun animera la séance de questions et réponses « Inverser la malédiction : 20e anniversaire » mettant en vedette plusieurs stars de l’équipe des Red Sox de Boston en 2004 qui a remporté les World Series de façon magique, brisant ainsi le record de 86 – 86 de la franchise. sécheresse du championnat de l’année.

Les anciens voltigeurs All-Star des Red Sox Manny Ramirez et Johnny Damon arrivent dans le Connecticut. Ils seront rejoints par les anciens lanceurs de Boston Keith Foulke, Mike Timlin et Alan Embree. Les cinq joueurs ont joué un rôle déterminant dans la victoire de la ville au championnat des World Series 2004.

L’événement aura lieu au Mohegan Sun’s roman un salon raffiné qui, selon le casino, crée une atmosphère élégante parfaite pour dîner, socialiser et se divertir exceptionnellement.

Mohegan Sun dit que le célèbre diffuseur Jayme Parker de En dehors de la renommée plongera dans tout cela, offrant aux membres du public l’occasion d’entendre les légendes du baseball partager des histoires et des souvenirs en coulisses.

Les billets ont été mis en vente vendredi matin Ticketmaster.com et sont également disponibles à la billetterie de Mohegan Sun, sous réserve de disponibilité. Selon le casino, tous les invités doivent être âgés de 21 ans ou plus pour y assister.

Pour en savoir plus sur l’événement « Reverse the Curse : 20 Year Anniversary » et pour obtenir un lien direct pour acheter des billets, vous pouvez cliquer sur ici.