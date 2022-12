Manny Pacquiao revient sur Ring For Clash avec YouTuber sud-coréen

Le grand boxeur philippin Manny Pacquiao est revenu sur le ring dimanche pour la première fois depuis sa retraite du sport l’année dernière, affrontant un YouTuber sud-coréen lors d’un match d’exhibition près de Séoul.

Le combattant de 43 ans devenu politicien s’est éloigné de la boxe pour lancer une candidature à la présidence philippine qui a échoué. Il a également été sénateur entre 2016 et mai de cette année.

Dimanche, Pacquiao a combattu DK Yoo dans un match vitrine à la périphérie de la capitale sud-coréenne pour collecter des fonds pour l’Ukraine et les Philippins sans abri.

Vêtu d’une robe rouge brillante avec des garnitures dorées, Pacquiao a émergé dans l’arène KINTEX à Goyang sous les rugissements d’excitation de la foule.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Pour son adversaire Yoo, un artiste martial et star d’Internet, ce n’était que la deuxième fois sur un ring de boxe – sa précédente rencontre un match d’exhibition contre l’ancien combattant de l’UFC Bradley Scott.

Yoo, surnommé le “Coréen Bruce Lee” dans son pays natal, n’était pas à la hauteur de Pacquiao bien qu’il soit nettement plus grand et plus lourd.

Le Sud-Coréen était visiblement fatigué et essoufflé après le deuxième tour alors qu’un Pacquiao rapide se déplaçait avec une explosion de coups de poing rapides.

Pacquiao, qui aura 44 ans la semaine prochaine, a été le vainqueur par décision unanime et a laissé entendre que d’autres apparitions sur le ring pourraient l’attendre.

Dans une interview télévisée, il a déclaré qu’il continuerait à s’entraîner pour se remettre en forme. Interrogé sur la perspective d’un combat en 2023, il a répondu : “Tu verras.”

Il avait suggéré avant le match qu’il n’en aurait peut-être pas fini de se battre, qualifiant le combat de dimanche de “très bon tremplin pour revenir”.

“C’est une excellente occasion de revenir sur le ring”, a-t-il ajouté. “Je pensais que c’était facile de prendre sa retraite… La boxe me manquait vraiment.”

Pacquiao, un multiple champion du monde qui a raccroché les gants avec une fiche de 62-8-2 après avoir remporté 12 titres majeurs dans huit catégories de poids, a admis : “Je me sentais seul quand j’ai pris ma retraite de la boxe.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici