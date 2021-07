Manny Machado et Max Scherzer parmi les plus gros snobs du MLB All-Star Game

Avec 64 joueurs désormais automatiquement honorés dès le départ, le concept d’un joueur des ligues majeures snobé du All-Star Game peut déclencher des discussions presque aussi odieuses que celles concernant les dernières équipes dans un tournoi NCAA de 68 équipes.

Hélas, c’est trop amusant pour être ignoré.

En cette année de trucs collants, de blessures incessantes, de profondeur de tangage périlleuse, le nombre total de joueurs honorés – même s’ils ne sont pas physiquement présents au Coors Field de Denver – peut atteindre près de 100 au moment où les remplacements de la liste sont effectués pour les infirmes. et ceux qui lancent le dernier week-end de la première mi-temps.

Ainsi, de nombreux joueurs à venir peuvent encore s’aligner sur une ligne de base et retirer leur chapeau de collectionneur mal conçu à la foule le soir du 13 juillet. En attendant, voici un aperçu de cinq joueurs qui ont mérité mais n’ont pas Je n’ai pas reçu de place sur la liste lorsque les listes complètes du All-Star Game ont été annoncées dimanche soir :

Manny Machado, Padres

Cela semble un peu étrange de dire qu’un quatre fois All-Star et fier propriétaire d’un contrat de 300 millions de dollars est systématiquement négligé. Pourtant, voici Machado, dont la signature a marqué l’ère du go-for-broke des Padres, pas parmi les quatre frères dirigés vers Denver malgré un .825 OPS et se classant huitième parmi les joueurs de position NL dans WAR.

Machado reste un talent d’élite défensivement, ajoutant à sa bobine de point culminant avec des gants absurdes dans le champ droit lorsque les Padres le déplacent de cette façon. Mais la gloire ces jours-ci revient presque toujours à Fernando Tatis Jr., souvent à juste titre compte tenu de ses 26 meilleurs circuits en NL; il est même mieux payé que Machado maintenant, avec un pacte de 341 millions de dollars.

Les Padres ont plus d’All-Stars que n’importe quel club, à juste titre. Il serait juste que leur gars de la colle se joigne également à eux.

Taijuan Walker, Mets

Il n’y a pas de réponse facile à la façon dont les Mets de New York sont au sommet de la NL East et six matchs sur .500 avec une multitude d’étoiles sur l’étagère et un Francisco Lindor en difficulté. La réponse longue pourrait impliquer un séquençage fortuit et les contributions globales de plus d’une demi-douzaine d’acteurs.

La réponse courte ? Marcheur.

Il est facile de se faire oublier dans l’ombre de Jacob deGrom, mais les Mets ne seraient nulle part sans les 85 manches constantes et souvent dominantes de Walker, au cours desquelles il a affiché une MPM de 2,44 et une moyenne au bâton de ses adversaires de 0,194. Ses chiffres sont presque identiques mais un coche mieux que son coéquipier de rotation Marcus Stroman, et les trois meilleurs partants des Mets ont éliminé une pression cruciale sur une attaque souvent agitée et un enclos surmené par les quatrième et cinquième places beaucoup moins fiables de la rotation.

Son contrat de 20 millions de dollars sur deux ans est en train de devenir l’une des meilleures signatures d’agent libre de l’hiver. Il a certainement mérité le bonus de 50 000 $ qui viendrait s’il était nommé dans l’équipe All-Star.

JP Crawford, navigateurs

Les Mariners sont une équipe offensive putride, leur moyenne de .219 pire dans les majors, leurs 812 retraits au bâton se classant cinquième et leur .678 OPS pire dans l’AL. Pas étonnant qu’ils soient l’une des trois équipes à n’avoir obtenu aucun coup sûr non pas une, mais deux. Pendant ce temps, deux de leurs lanceurs partants ont des MPM de 5,82 et 5,88.

Comment, alors, font-ils 44-40 plutôt que de ne pas flirter avec 110 défaites ?

Regardez Crawford. Il se classe neuvième dans la position AL de joueur WAR (3.0) et deuxième parmi les arrêts-courts AL avec 10 courses défensives sauvées. Au bâton, il frappe 0,289 avec un OBP de 0,348 et peut-être la statistique la plus rafraîchissante de toutes – seulement 56 retraits au bâton en 308 présences au bâton.

OK, peut-être qu’un gars qui garde la ligne en mouvement en attaque et attrape le ballon en défense tout en gardant la tête d’une équipe condamnée au-dessus de l’eau ne crie pas All-Star. En 2021, cependant, c’est sûr.

Freddy Peralta, brasseurs

C’est maintenant officiellement un Big Three à Milwaukee – Brandon Woodruff, Corbin Burnes et Peralta ont renforcé les Brewers pour une avance de sept matchs dans le NL Central.

Woodruff et Burnes sont des All-Stars, mais Peralta a été tout aussi dominant que l’un ou l’autre.

Il a retiré 129 frappeurs sur des prises en 93 manches et se classe septième ou mieux dans la Ligue nationale en WHIP (0,90), retraits au bâton et MPM (2,23). Dans 10 de ses 16 départs, il a lancé au moins six manches et a accordé deux points ou moins, une constance merveilleuse mélangée à une domination occasionnelle. Avec Milwaukee détenant 87% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, les fans connaîtront son nom en octobre.

Max Scherzer, Nationaux

Une séquence peu connue, pour l’instant, sera brisée : la série de sept années consécutives de matchs des étoiles de Scherzer.

Cela devrait être huit: la MPM de 2,10 de Scherzer se classe cinquième dans la NL et vient avec un soupçon de domination – 12,1 frappeurs frappés toutes les neuf manches, derrière seulement deGrom et Peralta. Il devance Yu Darvish, All-Star et démarreur de jeu potentiel, dans presque toutes les catégories statistiques, y compris ERA et WHIP (0,85 à 0,95).

Ce n’est pas parce que Scherzer ne fait pas le tour du peloton cette année ne devrait pas l’empêcher d’obtenir son dû. Dans ce cas, cela signifie au moins huit apparitions All-Star sur sa plaque du Temple de la renommée.