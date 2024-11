Manning demande à nouveau au tribunal de reconsidérer sa condamnation à mort

JACKSON – Un meurtrier condamné à la peine capitale, qui se trouve dans le couloir de la mort depuis près de 30 ans, demande au plus haut tribunal de l’État de réentendre son dernier appel, un appel que la Cour suprême du Mississippi a rejeté en septembre par un vote partagé.

Willie Jerome Manning, 56 ans, soutient que le refus de sa réparation après condamnation n’a pas permis de considérer les rétractations des témoins comme de nouvelles preuves qui devraient justifier un nouveau procès, ou au moins une nouvelle audition des preuves. Depuis que la décision du 16 septembre a été adoptée par une faible marge de 5 contre 4, Manning espère amener l’un des juges majoritaires à changer de camp.

Dans l’opinion dissidente de cinq pages, la minorité a estimé que le tribunal avait outrepassé son travail en affirmant que le témoignage rétracté n’aurait pas affecté le procès de Manning devant la cour de circuit. Ils estimaient que le tribunal inférieur devrait tenir une audience de preuve.

L’un des principaux témoins de l’accusation s’est manifesté et a déclaré que Manning n’avait jamais avoué le crime alors qu’ils étaient tous deux détenus à la prison du comté d’Oktibbeha. Il a déclaré avoir été contraint par le shérif de l’époque en échange d’un traitement de faveur dans son procès en cours. Le témoin se serait rétracté il y a plus de dix ans auprès d’un détective privé, mais aurait refusé de signer un affidavit avant 2023.

L’équipe de défense de Manning soutient que non seulement les nouvelles preuves devraient être autorisées, mais que l’utilisation de preuves peu fiables et/ou fausses ainsi que de preuves non scientifiques placent cette affaire dans « un schéma malheureux de condamnations injustifiées provenant d’un seul district judiciaire du Mississippi ».

Six personnes reconnues coupables de meurtre qualifié dans le district judiciaire du 16e circuit pendant le mandat du procureur de district Forrest Allgood ont été disculpées. Dans une septième affaire, un tribunal fédéral a annulé une condamnation à mort après avoir découvert que les procureurs avaient sciemment présenté un faux témoignage pendant la phase de détermination de la peine du procès.

« Ces nombreuses condamnations injustifiées émanant du même district judiciaire et du même procureur correspondent à un modèle : des analyses médico-légales imparfaites et fausses et/ou une faute officielle », indique la requête en nouvelle audition. « Le cas actuel de Manning suit ce modèle. Une nouvelle audition est justifiée ici.

Les procureurs de l’État ont répondu à la demande de nouvelle audience par une simple réponse en deux paragraphes indiquant que Manning soulevait les mêmes questions que le tribunal avait déjà niées.

Manning a été reconnu coupable de deux chefs de meurtre qualifié dans le comté d’Oktibbeha en novembre 1994 pour la mort des étudiants de l’Université d’État du Mississippi, Tiffany Miller, 22 ans, et Jon Steckler, 19 ans, qui ont été kidnappés en décembre 1992 et retrouvés morts le lendemain. Tous deux ont été abattus. Steckler avait été écrasé. Miller a peut-être été agressé sexuellement.

Si la Cour suprême rejette la demande de nouvelle audience, elle examinera alors une requête distincte du procureur général du Mississippi, Lynn Fitch, demandant à la Haute Cour de fixer une date d’exécution. La Haute Cour a suspendu cette requête en novembre 2023 pour examiner en premier la requête PCR de Manning.

Dans la requête visant à fixer la date d’exécution, Fitch a déclaré qu’« aucun obstacle juridique n’existe » et que puisque Manning a « épuisé tous les recours étatiques et fédéraux, ce tribunal devrait fixer une date d’exécution ».

On ne sait pas quand la Haute Cour examinera cette requête.

Manning devait être exécuté en mai 2013. La Cour suprême du Mississippi a accordé un sursis quelques heures seulement avant l’exécution pour permettre à la défense d’examiner de nouveaux tests ADN et des comparaisons supplémentaires d’empreintes digitales.

Le Mississippi a repris les exécutions il y a trois ans, après une interruption de près de dix ans. David Neal Cox est décédé par injection létale en novembre 2021 au pénitencier de l’État du Mississippi à Parchman. Un peu plus d’un an plus tard, Thomas Eddie Loden a été exécuté en décembre 2022.