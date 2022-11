Mannequin brésilienne, avec huit femmes et un divorce, souhaite se remarier

Arthur O Urso, un mannequin brésilien, a épousé 9 femmes – volontairement. Il envisage maintenant de divorcer d’une de ses épouses. Urso est déprimé par la décision de sa femme.

S’adressant à Jam Press, il a déclaré qu’après avoir épousé sa première femme Luana Kazaki, il s’était ensuite marié avec huit autres personnes. Arthur a fait valoir qu’en faisant cela, il célébrait l’amour libre et protestait contre la monogamie. Le mannequin demande maintenant le divorce d’une de ses épouses, Agatha, avec qui il a accompli deux ans de mariage.

Le mannequin a exprimé son chagrin et sa perplexité devant le choix de la femme. Il a dit qu’Agatha manquait de monogamie et voulait donc divorcer. “Agatha voulait m’avoir pour elle toute seule. Cela n’avait aucun sens – nous devons partager. J’étais très triste de la séparation et encore plus surpris par l’excuse d’Agatha”, aurait-il déclaré.

De plus, il a dit: «Mes autres femmes pensent que l’attitude d’Agatha était incorrecte et qu’elle était dans le mariage pour l’aventure et non pour de vrais sentiments. Je sais que j’ai perdu une femme, mais je ne vais pas la remplacer pour le moment.”

https://www.instagram.com/arthurourso/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4c1a16ad-e8cf-44cd-8288-66cfe179b098

Arthur a également déclaré qu’il voulait avoir 10 femmes, en disant: «J’ai un fantasme; J’ai toujours souhaité dix mariages. Même si je n’ai qu’une fille, je veux avoir des enfants avec tous mes conjoints. J’ai la même quantité d’amour pour chacun d’eux. N’avoir des enfants qu’avec un ou deux d’entre eux me semble injuste.”

