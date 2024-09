Dortmund. Vor der Wache der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof hat an Mann a geschmacklose Show dargeboten und an Polizisten angegriffen.

Laut Bundespolizei stellte sich am Donnerstag (12.9) in der Mittagszeit ein 25-Jähriger vor das Revier am Dortmunder Hauptbahnhof. Dort holte er ein Plakat hervor, legte dieses vor sich auf den Boden, entblößte sein Glied et onanierte sowie urinierte sur l’affiche. Das Bild zeigte einen tschechischen Polizisten.

Mann se masturbe devant la police et s’en prend à la police

Daraufhin forderte ein Hundeführer der Bundespolizei den Mann aus Dorsten auf, sein Verhalten zu unterlassen. Doch deser reagierte äußerst agressif. Alors que la police avait une plate-forme d’intervention pour la gare ferroviaire de la gare centrale, il y avait un opérateur Guineer et un chien en colère avec des pattes en l’air pour les poutres et son chien.

Nachdem der Hund den Beschuldigten zurückgedrängt hatte, entfernte dieser sich zunächst wenige Meter. Nur kurze Zeit später ging der Mann erneut auf den Polizisten zu et provozierte verbal. Unvermittelt holte er aus und schlug dem Beamten ins Gesicht. Weitere Kräfte, die auf die Situation aufmerksam wurden, eilten hinzu et fixierten den Beschuldigten am Boden. Dabei schlug et trat dieser dans la Richtung der Bundespolizisten.

Beschuldigter versucht sich self zu verletzen

Weil der Mann laut Polizei versucht habe, sich in der Gewahrsamszelle self zu verletzten, wurde ein Krankentransport gerufen. Cet article vous aidera à obtenir des instructions dans le cadre de la réglementation des services d’assistance à la clientèle dans une maison de campagne zuständiges.

La Bundespolizisten a leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung et Erregung öffentlichen Ärgernisses ein.

