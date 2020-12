UNCASVILLE, Connecticut: Tre Mann a marqué 19 points en carrière, dont cinq lancers francs de dernière minute, et a ajouté six rebonds, quatre passes décisives et cinq interceptions pour aider la Floride à ouvrir la saison avec une victoire de 76-69 sur l’armée. mercredi.

Léger (3-1) a mené toute la première mi-temps avec pas moins de 11 et était 39-31 à la pause.

La Floride a riposté et a pris une avance de 67-66 avec 3:14 pour aller sur le dunk d’Omar Payne. Les Gators n’ont pas marqué un autre panier, mais ont remporté la victoire en marquant 11 des 12 lancers francs après avoir lutté sur la ligne pendant une grande partie du match. Ils ont terminé 24e sur 36e de la ligne.

Léger n’a pas marqué dans les deux dernières minutes.

Mann, qui a fait ses débuts en tant que meneur, a obtenu son cinquième vol dans les dernières secondes, marquant 1 des 2 lancers francs pour une avance de 74-69. Il a pris un rebond défensif sur la possession suivante de l’armée avant d’en faire deux autres à la ligne.

Keyontae Johnson, qui avait en moyenne 14 points et 7,1 rebonds la saison dernière, a ajouté 16 points et le transfert de Cleveland State Tyree Appleby, qui était absent la saison dernière, a marqué les 15 points pour la Floride en seconde période.

Ancien All-American de McDonalds, Mann a débuté quatre matchs lors de sa première année la saison dernière, marquant 13 points deux fois. Il a terminé 6e sur 13 sur le terrain contre l’armée.

La recrue Lonnie Grayson a récolté 13 points et huit rebonds pour les Black Knights. Jalen Rucker et Josh Caldwell en ont ajouté 12 chacun.

La Floride avait annulé trois matchs au début de la saison, dont la Virginie, alors n ° 4. Les Gators joueront contre le Boston College jeudi.

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25