Les nominations pour les Critics Choice Awards ont été annoncées, avec Mank de Netflix en tête et des stars britanniques en lice pour plusieurs prix.

La liste succincte suit celles du Globes dorés et le Guilde des acteurs de l’écran (SAG), qui ont révélé leurs nominations plus tôt en février.

Pour le choix des critiques, Mank se présente dans 12 catégories, dont la meilleure image et le meilleur acteur pour la star britannique Gary Oldman, qui joue le scénariste alcoolique Herman J Mankiewicz. Le film, réalisé par David Fincher, raconte à travers ses yeux la réalisation du film classique de 1941 Citizen Kane.

Image:

Chadwick Boseman dans son dernier rôle de Levee dans le fond noir de Ma Rainey. Pic: Netflix



En plus d’Oldman, d’autres stars britanniques à remporter des nominations comprenaient Riz Ahmed pour Sound Of Metal, Daniel Kaluuya pour Judas And The Black Messiah, Olivia Colman pour le père et la couronne, et Sacha Baron Cohen pour le procès de Chicago 7.

Le regretté acteur américain Chadwick Boseman a également été nominé à titre posthume pour deux prix – meilleur acteur pour son rôle dans Black Bottom de Ma Rainey et meilleur acteur de soutien pour Da 5 Bloods de Spike Lee.

Boseman, 43 ans, surtout connu pour avoir joué dans Black Panther, est décédé en août après avoir souffert d’un cancer du côlon pendant quatre ans.

L’industrie étant durement touchée par COVID-19 pandémie en 2020, le directeur général de la Critics Choice Association, Joey Berlin, a déclaré que les membres de la distribution et de l’équipe avaient surmonté « des obstacles sans précédent » pour apporter « de belles œuvres d’art, stimulantes et nuancées sur nos écrans ».

Il a déclaré: « Les histoires racontées par les nominés de cette année continueront de résonner et nous félicitons chacun d’entre eux pour leurs réalisations extraordinaires. »

Netflix a été le studio ou le réseau le plus titré avec un total de 72 nominations, devant HBO Max 24 et Amazon Studios 18.

La 26e édition des Critics Choice Awards aura lieu pratiquement le 7 mars, après les Golden Globes qui se dérouleront actuellement le 28 février.

Nominations pour le Oscars et le BAFTA devraient être annoncés en mars, les cérémonies étant prévues pour avril.