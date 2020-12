Le nouveau drame Netflix de David Fincher, «Mank», explore comment Herman J. Mankiewicz en est venu à co-écrire le célèbre scénario de «Citizen Kane». Pourquoi y est-il resté malgré une énorme pression pour abandonner le projet? Dans le récit du film, l’une de ses principales motivations est la course de l’auteur Upton Sinclair au poste de gouverneur de Californie en 1934, et la façon dont elle a été sabotée par le producteur MGM Irving Thalberg et le baron des médias William Randolph Hearst. Mais à quel point ce complot est-il précis au-delà du fait que Sinclair, un ancien socialiste, a capturé la primaire démocrate dans un glissement de terrain et semble se diriger vers la victoire en novembre, menant un mouvement de masse? Dans le film, Mankiewicz (Gary Oldman) défend Sinclair cinq ans avant de répondre à l’appel de Welles d’écrire «Kane». Mank refuse l’ordre du chef de la MGM, Louis B. Mayer, de remettre un don à l’opposant républicain de Sinclair. Puis il essaie d’amener Thalberg à tuer les faux films d’actualités que le producteur avait imaginés pour détruire Sinclair. Il est vrai que Mankiewicz a joué un rôle clé dans la campagne de 1934. Ce Mankiewicz, cependant, n’était pas Herman mais son frère, Joseph, également scénariste à la MGM. Il n’y a aucune preuve qu’Herman ait pris position pour Sinclair, encore moins une position presque héroïque, ou même voté pour lui. Son frère, en revanche, a écrit des drames radiophoniques scandaleux anti-Sinclair, a-t-il admis lorsque je l’ai interviewé pour mon livre sur la course de 1934, «La campagne du siècle». Il y a une scène dans «Mank» dans laquelle Herman et sa femme entendent une émission de radio semblable à celles que son frère a écrites. Une femme âgée, prétendument une citoyenne moyenne, dit à un intervieweur qu’elle craint pour l’avenir sous le radical Sinclair. Herman informe sa femme: «Eh bien, c’est Maude Anderson», une actrice qu’il connaît, lisant un scénario. Mais il n’y a aucune mention du travail de son frère contre Sinclair dans «Mank», bien qu’il apparaisse dans plusieurs scènes importantes.

Quant aux efforts anti-Sinclair de Hearst: Bien que ce soit un dispositif narratif efficace dans «Mank», personne n’a jamais suggéré que cela ait joué un rôle dans la décision de Herman Mankiewicz d’écrire «Citizen Kane» (avec Welles) comme une sorte de remboursement. Oui, le monstrueux Charles Foster Kane était sûrement basé sur Hearst. Mais il n’y a pas la moindre preuve que Hearst a effectivement financé ces faux actualités, comme le suggère «Mank» dans une scène clé, ni que Mankiewicz s’y est opposé.

Hearst a joué un rôle crucial contre Sinclair en ordonnant à ses journaux, y compris les Examiners de San Francisco et de Los Angeles, de se moquer de lui chaque jour dans des articles et des dessins animés. Mais le Los Angeles Times, à peine mentionné dans «Mank», s’est avéré bien plus crucial, dépassant même les journaux de Hearst dans sa malveillance créatrice. D’un autre côté, le portrait du film du rôle de MGM dans l’arrêt de Sinclair est, dans l’ensemble, assez précis. Les employés du studio, des chauffeurs aux stars, ont vraiment été amarrés une journée de salaire pour être canalisés vers le candidat républicain, et seuls quelques acteurs ou écrivains ont refusé, parmi lesquels James Cagney. Certains magnats du cinéma ont menacé de déménager leurs studios en Floride si Sinclair était élu. Mayer et Thalberg ont célébré la disparition de Sinclair à la boîte de nuit du Trocadéro le soir des élections. D’autres détails sont également basés sur les faits. Thalberg était en effet un activiste du Parti socialiste alors qu’il grandissait à New York. Mankiewicz s’est opposé avec véhémence à la toute jeune Screen Writers Guild. Sinclair a écrit une représentation sauvage de la liaison de Hearst avec Marion Davies (Amanda Seyfried), qui est citée mot pour mot dans «Mank». Et elle a quitté MGM quand on lui a refusé la chance de jouer Marie-Antoinette dans un grand film, mais cela s’est produit après que les faux films d’actualités aient frappé l’écran, pas avant (comme le film le prétend dans une scène dramatique dans laquelle Mank la supplie d’intervenir auprès de Mayer pour arrêter leur libération).