Manju Bangalore, modèle SI Swim et astronaute en herbe, passant de la combinaison spatiale au maillot de bain : “Je suis sans limite”

Manju Bangalore rêve de devenir une recrue et un astronaute de Sports Illustrated Swimsuit.

Miss Monde Californie 2019, qui est également physicienne, actrice, écrivaine et fondatrice de deux organisations à but non lucratif, est finaliste en la recherche de natation de cette année. Elle a été choisie parmi des milliers de soumissions pour être photographiée par le célèbre photographe SI Yu Tsai. Le gagnant du casting annuel deviendra une recrue dans le numéro 2023.

Alors que Bangalore est déterminée à faire sensation sur Terre, elle vise également l’au-delà. Elle est candidate scientifique-astronaute au sein du projet PoSSUM. Mais quand elle n’est pas occupée par sa formation, Bangalore dirige Operation Period et Painting With Parkinson’s.

Operation Period, qui a été lancé en 2015, a fourni plus de 200 000 produits menstruels à ceux qui en avaient besoin. Peinture avec la maladie de Parkinson, fondée en 2020, vise à offrir des kits de peinture gratuits et des cours d’art aux personnes touchées par la maladie de Parkinson. Il a été créé en l’honneur de son père, qui souffre de la maladie depuis plus d’une décennie.

Bangalore a expliqué à Fox News Digital pourquoi elle avait essayé SI Swim Search, son objectif de se rendre dans l’espace et son impression de rencontrer Beyonce.

Fox News: Qu’est-ce qui vous a inspiré à essayer le SI Swim Search ?

Manju Bangalore : Je pense que la plus grande motivation pour moi d’essayer est ce que représente la marque. [Editor] MJ Day et le reste de l’équipe ont fait pression pour l’autonomisation des femmes et ont veillé à ce que chaque femme se sente représentée. C’est quelque chose qui m’a marqué. Quand est venu le temps de soumettre, je pense qu’il ne me restait que 15 minutes *rires*. C’est donc un honneur d’être arrivé aussi loin dans la compétition. Je veux juste faire partie d’une marque qui aide à représenter les femmes à travers le monde.

Fox News: Comment avez-vous vécu le fait de vous faire photographier pour SI ?

Bangalore : Je reste sans voix si vous voulez mon avis honnête. Il y a très peu de mots pour décrire cette sensation de se faire maquiller par une maquilleuse professionnelle, de se faire coiffer par une styliste et de pouvoir essayer tous ces maillots de bain. C’était honnêtement la meilleure partie de mon expérience, essayer des choses que je ne porterais pas normalement. Je porte généralement des bikinis taille haute, et il n’y a rien de mal à cela, mais c’est généralement ce que je préfère. Ils n’ont jamais dit “Tu dois essayer ça”. Ils étaient super encourageants. C’était plus, “Hé, ça pourrait te faire du bien. Pourquoi ne pas l’essayer et si tu ne l’aimes pas, tu n’as pas à le porter.” C’est ainsi que je décrirais le processus.

Je n’aurais jamais essayé ces types de maillots de bain dans un magasin, cela m’a donc donné une nouvelle et profonde appréciation de mon corps. La marque fait bien plus que représenter ce qui est à l’extérieur. C’est aussi se sentir bien dans sa peau. Travailler avec cette équipe était vraiment un rêve devenu réalité. Je ne me suis jamais senti aussi soutenu dans un environnement comme celui-ci. Je ne savais pas quelles attentes j’avais en entrant dans ce tournage, mais je suis parti en me sentant tellement soutenu et soigné. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma peau.

Fox News: Qu’est-ce que cela signifie pour vous de faire partie d’une marque comme SI ?

Bangalore : Je pense que cela valide tout le travail que j’ai fait. C’est valider que j’ai traversé ma juste part de luttes. Je pense que la plupart d’entre nous l’ont fait. Et j’en ai parlé lors de mon rappel. J’ai parlé de mes problèmes de santé mentale. On ne m’a jamais donné un espace où j’ai pu parler de ces choses. Quand j’ai été sélectionné comme finaliste, c’était une autre façon de valider mon travail, mon parcours et ce que j’ai vécu. C’était une autre façon de valider les filles qui ont vécu des expériences similaires. Cela m’a donné une plate-forme pour montrer que je suis illimité.

Fox News: À un moment donné, avez-vous ressenti une pression pour avoir une certaine apparence pour le magazine ?

Bangalore : Vous savez, j’ai déjà fait des concours et ces types de compétitions où j’ai certainement ressenti plus de pression. Mais c’était une fois où j’avais l’impression d’avoir été choisie pour le corps que j’avais et pour l’esprit que j’avais. Je n’ai pas eu à m’écarter non plus. Je n’ai pas eu à changer mon alimentation, ma routine d’exercice ou quoi que ce soit. Je pourrais juste être moi. Je m’en tiens à ma routine de conditionnement physique habituelle et je ne fais pas vraiment de régime. Je me sens très en sécurité et authentiquement moi.

Fox News: Quelle est votre routine de remise en forme ?

Bangalore : Je fais de la musculation, comme de l’haltérophilie. J’ai un entraîneur qui est un Marine, donc il met mes fesses en forme * rit *. J’aime l’haltérophilie et je fais du cardio de temps en temps.

Fox News: Les femmes dans les STEM sont souvent critiquées pour avoir célébré leur corps sur les réseaux sociaux. Pourquoi pensez-vous que c’est le cas?

Bangalore : Je pense qu’un problème majeur est que nous ne sommes pas autorisés à être multidimensionnels. Nous n’avons pas le droit d’être en bikini et d’être un symbole d’autonomisation et d’aspirer à aller dans l’espace, faire de la recherche scientifique, faire de la recherche en astrophysique, ou quoi que ce soit. Je pense que nous devons mieux comprendre que les femmes sont illimitées, nous sommes multidimensionnelles. Nous sommes capables de tout ce que nous entreprenons. Je pense que la grande chose qui manque, c’est l’empathie. Nous devons être empathiques les uns envers les autres. Plus tôt nous aurons cela, plus tôt nous pourrons comprendre qu’il n’est pas hors de la norme pour quelqu’un d’être en bikini un jour et d’être en blouse de laboratoire le lendemain.

Fox News: Vous êtes devenu candidat astronaute en 2021. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Bangalore : Je ne suis donc pas tout à fait au niveau de candidat astronaute. Je fais partie d’un programme de candidats scientifiques-astronautes. Je sais que cela semble un peu similaire, mais fondamentalement, je fais partie de ce programme qui pourrait m’amener à être sélectionné pour aller dans l’espace un jour. Nous suivons une formation assez similaire à celle où nous effectuons des vols acrobatiques.

Nous faisons des entraînements en haute altitude, tous ces types de choses pour vous aider à vous préparer mentalement et physiquement à un tel voyage. Un astronaute a déjà été sélectionné. … C’est l’occasion d’aller dans l’espace et de mener des expériences pour le compte du programme et d’approfondir la recherche scientifique. C’est mon objectif dans la poursuite de notre exploration humaine. J’espère également représenter les femmes dans les STEM, en rappelant aux gens que nous sommes capables de tout ce que nous entreprenons.

Fox News: Vous voyez-vous aller dans l’espace ?

Bangalore : Je l’espère. C’est mon but. J’ai toujours voulu être astronaute depuis l’âge de quatre ans. Depuis que j’ai entendu parler de Kalpana Chawla, la première femme née en Inde dans l’espace. J’en rêvais depuis si longtemps. Les choses n’arrivent pas simplement parce que vous les avez rêvées. Vous devez également mettre le travail et les efforts derrière ces rêves. Mais je l’espère. En fin de compte, mon objectif est que les candidats les meilleurs et les plus qualifiés aillent dans l’espace. Que cela me prenne un peu plus de temps pour aller dans l’espace ou non, je veux juste que la science progresse. Je veux que l’exploration humaine soit poussée.

Fox News: Certaines personnes peuvent penser que nous avons suffisamment de problèmes ici sur Terre. Nous n’avons pas besoin de donner la priorité aux voyages spatiaux. Que diriez-vous à ces gens ?

Bangalore : Pourquoi pas les deux? Je fais les deux en abordant des problèmes ici sur Terre tout en aspirant à aller dans l’espace un jour. J’ai une organisation à but non lucratif qui travaille avec des patients atteints de la maladie de Parkinson. Je travaille pour fournir des produits menstruels à ceux qui en ont besoin. Je fais les deux. Je pense que nous pouvons aborder les problèmes ici sur Terre tout en aspirant à rêver grand et aussi loin que possible.

Fox News: La santé menstruelle et la maladie de Parkinson sont deux causes très différentes. Dans quelle mesure avez-vous été habilité à parler de ces deux sujets ?

Bangalore : Cela a été très valorisant et gratifiant d’avoir eu l’occasion de parler de ces questions. Beaucoup de gens ne veulent pas parler de menstruation parce qu’ils la considèrent comme taboue ou dégoûtante. Mais la seule façon de lutter contre ces stigmates est d’avoir ces conversations. Quant à la maladie de Parkinson, c’est une maladie invisible à bien des égards. Les gens n’ont pas forcément envie d’en parler. Mais plus nous avons ces conversations, moins elles deviennent stigmatisées et plus nous pouvons participer à leur résolution.

Lorsque les gens me voient et découvrent mes études, mes organisations à but non lucratif, mon mannequinat et mes objectifs, ils veulent généralement que je choisisse une voie. Pour moi, ma motivation a été de tout lier et de montrer que je suis capable de tout faire. Je veux rendre le monde meilleur que je ne l’ai trouvé. Cela me motive.

Fox News: Pourquoi était-il important pour vous, surtout maintenant, de redonner à votre communauté ?

Bangalore : Je ne suis rien sans ma communauté. Je pense qu’il est tellement important que nous ne laissions personne de côté lorsque nous effectuons ce type de travail. Nous devons amener nos communautés avec nous parce que ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd’hui. Je redonne à ma communauté depuis mon adolescence. Tout ce que je peux faire pour subvenir aux besoins de ma communauté, je veux le faire.

Fox News: Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui veut aider sa communauté, mais qui ne sait pas par où commencer? Peut-être n’ont-ils pas les ressources nécessaires pour lancer une organisation à but non lucratif. Comment peuvent-ils s’impliquer ?

Bangalore : La première chose que j’ai faite a été de rechercher d’autres organisations à but non lucratif dans ma communauté en fonction d’un sujet sur lequel je travaillais. Dans mon cas, il s’agissait d’éducation à la santé menstruelle. À cette époque, il n’y avait pas beaucoup d’associations à but non lucratif, j’avais donc besoin de lancer la mienne. Mais nous sommes en 2022 et beaucoup de bonnes personnes font beaucoup de bon travail. Si vous souhaitez vous impliquer, ma première recommandation est de prendre du temps et d’étudier le domaine qui vous parle. Renseignez-vous sur les organisations qui existent déjà. Il existe des organisations qui font un travail incroyable dans presque tous les espaces dans lesquels vous souhaitez travailler. Et elles pourraient toujours utiliser l’aide. Tout ce que vous avez à faire est de tendre la main et de demander.

Fox News: Vous êtes apparu dans “Black Is King” avec Beyonce. Comment était-ce?

Bangalore : Beyoncé est incroyable *rires*. Je ne savais pas pourquoi j’allais sur le plateau. Mon manager vient de me dire que je devais me présenter dans quelques heures. C’est la vie d’un acteur. Parfois, vous ne savez pas nécessairement dans quoi vous vous engagez. Entrez et faites de votre mieux. J’ai marché jusqu’à la salle d’attente avec l’un des producteurs. J’ai demandé, et ils ont dit, “Oh, c’est pour Beyonce.” Et puis sa musique a commencé à jouer. Tout a cliqué et j’étais juste stupéfait. J’ai pu porter cette belle robe avec quelques autres filles.

Quant à Beyonce, elle est tellement gentille. Elle est très méticuleuse dans son travail. Je parle sur la base d’une impression très rapide. Mais elle est venue vers moi et m’a demandé comment j’allais. Elle n’avait aucune raison de faire ça. Mais elle se soucie vraiment de son équipe. Elle vous fait vous sentir accueilli et valorisé. Entre Beyonce et SI, rien ne peut surpasser cela *rires*.