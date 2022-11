Manjima Mohan réagit à la honte des participants à son mariage avec Gautham Karthik

Manjima Mohan, qui a tourné sous les feux de la rampe avec sa performance dans Acham Enbathu Madamaiyada du réalisateur Gautham Vasudev Menon, s’est récemment mariée à son petit ami de longue date Gautham Karthik à Chennai le 28 novembre. Mais l’actrice ne savait pas qu’elle se retrouverait au recevoir la fin du fat-shaming par les participants à son mariage. Elle a maintenant partagé sa réaction après avoir reçu des commentaires négatifs sur son apparence.

Lorsque Manjima a été interrogée sur ses sentiments à propos de la honte de la graisse, elle a révélé que la pêche à la traîne ne l’affectait plus. Elle a ensuite révélé que certaines personnes avaient parlé de son apparence lors de son mariage avec Gautham. Elle a également ajouté qu’auparavant, elle était affectée, mais maintenant elle est devenue plus à l’aise avec son corps.

“En fait, même à notre mariage, quelques personnes en ont parlé. Avant, c’était le cas, mais maintenant je suis à l’aise avec mon corps et je sais que je peux perdre du poids quand je le veux. Je suis en forme et je suis Quand il y a un engagement professionnel qui m’oblige à perdre du poids, je le ferai sans aucun doute ; je ne sais pas pourquoi cela devrait affecter les autres », a-t-elle déclaré à India Today.

Avant son mariage, Manjima avait déclaré lors d’une conférence de presse qu’elle ne quitterait pas l’industrie cinématographique. L’actrice était en pause depuis quelques mois. Elle a ajouté qu’elle reprendrait le travail une fois qu’elle trouverait un scénario approprié. D’un autre côté, Gautham est occupé à tourner pour la vedette de Simbu, Pathu Thala. Il a également récemment terminé le tournage de son prochain film 1947.

Manjima et Gautham sont en couple depuis trois ans. Plus tôt, elle avait écrit une note touchante pour son futur mari qui est entré dans sa vie comme un ange gardien et s’est tenu à ses côtés quand elle était complètement perdue. Gautham a ensuite répondu avec un long message dans lequel il a dit qu’il l’aimait de tout son cœur et qu’il ne pouvait pas attendre qu’ils commencent leur voyage ensemble comme un seul.