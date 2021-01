Sushant Singh Rajput nous a non seulement donné des rôles de film brillants, mais il restera également dans les mémoires les chansons émouvantes de ses films. L’acteur était également un brillant danseur, comme nous l’avons vu dans des chansons comme «Main Tera Boyfriend» (Raabta) et «Sweetheart» (Kedarnath).

À l’occasion de son 35e anniversaire de naissance, voici quelques-unes des chansons les plus populaires de sa filmographie pour se souvenir de lui.

* Manjha (Kai Po Che!): Chantée et composée par Amit Trivedi, cette chanson est devenue une sorte d’hymne pour les espoirs et les rêves et pour surmonter les obstacles. Il a été photographié sur Rajkummar Rao, Amit Sadh et Sushant, capturant leur amitié et le zèle pour démarrer une nouvelle entreprise.

* Gulabi (Shuddh Desi Romance): Tourné dans la ville rose, la chanson parlait de la romance à l’écran entre Sushant et Vani Kapoor. La chanson reste l’une des chansons romantiques les plus populaires de ces derniers temps.

* Kaun Tujhe (MS Dhoni): Une autre chanson romantique de la filmographie de Sushant, ce numéro de Palak Muchhal est la chanson la plus populaire du film. Il a été photographié sur Disha Patani et Sushant, qui ont joué le rôle de MS Dhoni dans ce biopic. Disha a joué son premier amour, qui meurt dans un accident.

* Main Tera Boyfriend (Raabta): Ce clip vidéo promotionnel met en vedette Kriti Sanon et Sushant, et a été chanté par Meet Bros, Arijit Singh et Neha Kakkar. Chorégraphié par Ahmed Khan, il s’agit de la version remaniée de la chanson « Na Na Na Na » de J Star. Sushant a montré ici qu’il pouvait retirer le pack de six abs et la chanson de Bollywood se déplace assez facilement.

* Sweetheart (Kedarnath): Cette chanson optimiste a montré que Mansoor Khan de Sushant exprimait son admiration pour le personnage de Sara Ali Khan, Mandakini. Ecrite par Amitabh Bhattacharya, composée par Amit Trivedi et chantée par Dev Negi, la chanson est un numéro tapant sur le pied représenté sur la paire principale alors qu’ils dansent avec enthousiasme sur un rythme de dhol émouvant. C’est une ambiance mignonne et rafraîchissante qui rehausse l’humeur.

* Makhna (Drive): Le film n’a pas bien marché mais cette chanson a été un succès déchaîné. Il montrait Sushant, Jacqueline Fernandez et leurs amis à l’écran en train de passer un gala à Tel Aviv, en Israël. Cette composition de Tanishq Bagchi est devenue un hymne de fête populaire.

Ces chansons sont un bon moyen de se souvenir du parcours de l’acteur talentueux qui s’est brutalement terminé le 14 juin 2020.