Manisha Rani rend une visite surprise à Abhishek Malhan alias Fukra Insaan à l’hôpital et partage une adorable vidéo

Manisha Rani a rendu une visite surprise à son ami Bigg Boss OTT Abhishek Malhan alias Fukra Insaan à l’hôpital.

Mardi, la star de Bigg Boss OTT, Manisha Rani, a surpris son amie Abhishek Malhan alias Fukra Insaan lorsqu’elle lui a rendu visite à l’hôpital. Elle a partagé la vidéo de sa visite surprise sur Instagram, elle devient désormais virale.

Pour les non-initiés, Abhishek Malhan a été hospitalisé avant la finale de Bigg Boss OTT en raison de problèmes de santé. Dans la vidéo virale, on peut voir Abhishek étreindre Manisha et sourire. Sans aucun doute, ils partagent un lien adorable. La vidéo est sûre de vous faire aller awww. Partageant le clip, Manisha a écrit: « Héros de Bb ott saison 2. Oyy Tune Bhale salut trophée nhi jeeta ho. Lekin tune pure India ka dil jeeta hai aur Mere liye toh tu hmesha se hi winner raha hai.

Regarder la vidéo:





Elle a en outre mentionné : « Aur Bigboss ne mujhe bht kuch Diya. Usme se khass tere jaisa dost Mila mujhe. Agar est Saison mei tu nhi hota toh meri voyage bht muscil hoti o sayad, Aur umeed hai ki hamari dosti hmesha ayse salut rahegi.

Mardi, Abhishek Malhan s’est rendu sur son Instagram et a partagé un message pour ses fans les remerciant pour leur soutien. Dans la vidéo, on peut entendre Abhishek Malhan dire: « Sabse pehle merci beaucoup à tous les jinhone vote kara. Je connais le trophée principal nahi leke aa paya, mais logo aap ka jo pyar dikh raha hai, jo pyar aap sab mujh ko de rahe ho, je jure devant Dieu, mujhe lagta nahi main itna mérite karta hoon… Merci beaucoup Panda gang (ses followers), merci beaucoup tout le monde jisne vote kara (Merci d’avoir voté pour moi. Je n’ai peut-être pas gagné le trophée mais je vois que vous aimez. Je suis sûr que je ne mérite pas autant d’amour de vous tous). ”

Félicitant Elvish Yadav pour sa victoire, il a ajouté : « Main just Bigg Boss ke set se wapas abhi hospital aya hoon. Je suis vraiment désolé pour tous les médias jinko mera interview lena tha ya chahte le ki main kuch bolun show ke bare mein. Main kya karoon simple ko ek date limite rencontrer karni thi, Bigg Boss pe ana tha. Alors jaise salut main yahan se niklunga, je vais m’assurer que les sentiments principaux sabko apni sari expriment kar sakoon. Jinhone mujhe support kiya, je sais que je t’ai déçu, trophée principal nahi la paya, mais j’ai fait de mon mieux. Do mahine jitna main kar sakta tha, maine kiya… Félicitations à Elvish (j’ai de nouveau été hospitalisé après la grande finale de Bigg Boss OTT 2. Dès que je serai sorti d’ici, je partagerai mes sentiments à propos de l’émission. Je Je n’ai pas gagné l’émission, mais j’ai essayé de faire de mon mieux pendant les deux mois où j’étais à l’intérieur de la maison de Bigg Boss).

Les internautes ont souhaité son prompt rétablissement et l’ont médiatisé. L’un des commentaires disait : « Trophée nahi, dil jeet liya bhai (tu n’as pas gagné le trophée mais des cœurs) » Un autre a écrit : « Tu as gagné des cœurs Malhan ! Un autre fan a commenté: « tu es gagnant dans nos cœurs ».