Manisha Rani, Jiya Shankar deviennent «possédés», Elvish Yadav et Abhishek Malhan deviennent des exorcistes dans Bigg Boss OTT 2

Jiya Shankar et Manisha Rani effraient les concurrents de Bigg Boss OTT 2 alors qu’ils sont « possédés ».

Bigg Boss OTT 2 fait la une des journaux depuis le début de la série. Les candidats ont fait leur place dans le cœur du public avec leurs personnalités. La nouvelle promo montre Jiya Shankar et Manisha Rani faisant une farce aux colocataires, agissant comme s’ils étaient possédés.

Dans la nouvelle promo, on peut voir Manisha Rani effrayer tout le monde en mettant beaucoup de poudre blanche sur son visage et du rouge à lèvres rouge au coin des lèvres indiquant du sang. On peut voir l’actrice marcher sur ses mains, ce qui a effrayé les colocataires. Non seulement cela, Jiya Shankar peut également être vue en train de crier et lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, elle a agi comme si elle ne savait rien.

Alors que Jad Hadid peut être vu effrayé, Abhishek Malhan et Elvish Yadav ont transformé les babas pour libérer Manisha et Jiya des esprits qui les possédaient. On peut voir Pooja Bhatt et Bebika Dhurve rire dans le dos alors qu’Elvish et Abhishek exécutent des mantras.

Alors que le plaisir continue dans la maison, les colocataires semblent apprécier la farce et s’entendre avec eux. Ce sera amusant de regarder ce qui se déroulera ensuite. Les internautes ont fait l’éloge de Manisha Rani dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Manisha est le feu ». Un autre a écrit : « Manisha est la meilleure reine du divertissement ». Un autre a écrit, « Abhishek, Elvish, Manisha OP. »

À propos de Bigg Boss OTT 2

Salman Khan a remplacé Karan Johar pour animer la nouvelle saison de Bigg Boss OTT. Lors du lancement de l’événement, l’acteur a promis : « J’ai toujours attendu Bigg Boss avec impatience et c’est la première fois que je l’héberge sur OTT. Ab dekhte hain kya hota hai. J’espère que l’émission n’est pas trop non censurée ou non filtrée. Agar ho raha hoga toh je contrôlerai tout par moi-même. Je pense que la série ne devrait pas aller à l’encontre de notre culture indienne et devrait la suivre. C’est la raison pour laquelle j’en fais partie. De plus, Karan Johar et Farah Khan n’étaient pas disponibles pour animer l’émission, ils étaient très occupés. Par conséquent, j’ai dû faire la version OTT.

Pendant ce temps, l’absence de Salman lors du week-end dernier Ka Vaar a amené les fans à spéculer si l’acteur a quitté la série, cependant, selon les rapports, l’acteur sera vu animer ce week-end Ka Vaar et annoncera dont le voyage parmi Elvish Yadav, Aashika Bhatia, Falaq Naazz, Avinash Sachdev, Jiya Shankar et Jad Hadid se terminera dans la maison.

