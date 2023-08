Manisha Rani, finaliste de Bigg Boss OTT 2, visite le temple Siddhivinayak avec son père; les fans placent un médaillon donné par Abhishek Malhan [Watch Video]

Manisha Rani, finaliste de Bigg Boss OTT 2, est devenue l’une des concurrentes les plus appréciées de la série. Elle a fait un merveilleux voyage du Bihar au spectacle de Salman Khan qui a duré huit semaines. Manisha Rani a été vue aujourd’hui devant le temple Siddhivinayak de Mumbai. Comme nous le savons, tous ceux qui viennent à Mumbai depuis une autre ville veulent visiter ce lieu historique et sacré. Son père est venu de Munger dans le Bihar pour encourager sa fille. Il a dit que sa fille avait toujours voulu être actrice et qu’il la soutenait autant qu’il le pouvait. Son père était avec elle lors de sa première visite au temple après le spectacle.

Elle est vêtue d’un costume violet. Quelques personnes sont même venues et ont cliqué sur des photos avec elle. Les fans ont remarqué qu’elle portait le médaillon offert par Abhishek Malhan. Ils sont heureux de voir ce lien pur d’AbhiSha. Salman Khan a taquiné les parents de Malhan en disant qu’ils avaient obtenu deux bahus de Bigg Boss OTT 2. Jetez un œil aux tweets…

Abhishek Malhan, finaliste de Bigg Boss OTT 2, admis

Le YouTuber connu sous le nom de Fukra Insaan a la dengue. Il est maintenant en convalescence à l’hôpital. Sa mère et sa sœur sont avec lui. Manisha Rani l’a soutenu tout au long du spectacle. Les fans veulent en voir plus dans un avenir proche. AbhiSha est l’amour de nombreux téléspectateurs de Bigg Boss OTT 2. Manisha Rani et Bebika Dhurve semblent probables pour Bigg Boss 17 qui commence à partir d’octobre.