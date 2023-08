Manisha Rani, finaliste de Bigg Boss OTT 2, sera-t-elle prochainement vue sur Bigg Boss 17 de Salman Khan? [Exclusive]

Manisha Rani Bigg Patron OTT 2 : Manisha Rani a atteint le top 3 de Bigg Boss OTT 2. Elle a été la candidate la plus divertissante de la saison. Manisha a été de bons amis avec Abhishek Malhan mais il s’est toujours considéré lui-même et Elvish Yadav au-dessus d’elle. Elle a maintenant réagi à cela et a déclaré que leur amitié ne dépendait pas de la victoire ou de la défaite.